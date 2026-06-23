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Карседо произнёс первую речь перед игроками «Спартака» в новом сезоне

сегодня, 17:30

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо произнёс речь перед футболистами московского клуба на сегодняшней тренировке.

Я надеюсь, вы хорошо отдохнули после того, как мы отпраздновали победу. Мы достигли хорошего результата, вошли в историю. Но теперь начинается новый этап, у нас новые цели. И как говорил [защитник «Спартака» Срджан] Бабич, в следующем месяце нас ждут важные матчи и новый сезон.

Поэтому мы собрались здесь усердно поработать, сохранить то, что хорошо получалось в прошлом сезоне, командный дух. Здесь историческое место. Роман [Зобнин] сказал мне, что раньше часто здесь тренировался. И даже я тренировал здесь 14 лет назад. Это важно для осознания истории нашего клуба.

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Все комментарии
particular
particular
сегодня в 19:41
Про "командный дух" слушали все, кроме тех, кто планирует свалить под любым соусом...
112910415
112910415
сегодня в 19:38
пусть отличным будет сезон !
NbKA555
NbKA555
сегодня в 18:23
Ну с Богом
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 18:00
Удачи Спартаку в новом сезоне , дружной и красивой игры как они это могут и главное без каких либо конфликтов и с давно забытом девизом ...один за всех и все за одного...! Вперед Спартак...!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 17:44, ред.
Набор слов..., размытый посыл по типу пьяного тоста, - как в бане, после 3-4-го пузыря, при косвенной причастности Зобнина...

Хотя..., мож. там всё и происходило.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 17:35
Рядовые слова перед сезоном. Посмотрим как получится у Карседо в дальнейшем
Гость
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