Карседо произнёс первую речь перед игроками «Спартака» в новом сезоне

Главный тренер «Спартака» произнёс речь перед футболистами московского клуба на сегодняшней тренировке.

Я надеюсь, вы хорошо отдохнули после того, как мы отпраздновали победу. Мы достигли хорошего результата, вошли в историю. Но теперь начинается новый этап, у нас новые цели. И как говорил [защитник «Спартака» Срджан] Бабич, в следующем месяце нас ждут важные матчи и новый сезон.

Поэтому мы собрались здесь усердно поработать, сохранить то, что хорошо получалось в прошлом сезоне, командный дух. Здесь историческое место. Роман [Зобнин] сказал мне, что раньше часто здесь тренировался. И даже я тренировал здесь 14 лет назад. Это важно для осознания истории нашего клуба.