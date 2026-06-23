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Депутат Госдумы Свищёв: «Гипотетически ЧМ-2038 может пройти в России»

сегодня, 18:02

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищёв поделился мнением о возможном проведении чемпионата мира 2038 года в России.

Гипотетически мы можем на такое рассчитывать. Практически это крайне затруднительно. В правах мы пока еще не восстановились. Но чемпионат мира в России был признан самым лучшим. Подать заявку можно, но для этого нужно сделать многое. В первую очередь восстановить наш футбольный союз в правах и вернуть на международную арену нашу сборную вместе с клубами. Но Михаил Дегтярев заявил, что контакты есть. Думаю, это ускорит процесс нашего восстановления. Я надеюсь на такое взаимодействие, когда наши спортивные функционеры ведут совместную работу с федерациями.

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