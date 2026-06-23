Конте претендует на пост тренера сборной Италии

Итальянский специалист Антонио Конте стал главным кандидатом на пост наставника сборной Италии. По информации источника, в шорт-листе федерации он опережает Роберто Манчини.
Перестановки связаны с назначением Джованни Малаго, бывшего главы Национального олимпийского комитета страны, руководителем FIGC. Также рассматривается вариант с приглашением бывшего защитника «Милана» Паоло Мальдини на должность технического директора национальной команды.
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