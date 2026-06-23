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Конте претендует на пост тренера сборной Италии

сегодня, 18:10

Итальянский специалист Антонио Конте стал главным кандидатом на пост наставника сборной Италии. По информации источника, в шорт-листе федерации он опережает Роберто Манчини.

Перестановки связаны с назначением Джованни Малаго, бывшего главы Национального олимпийского комитета страны, руководителем FIGC. Также рассматривается вариант с приглашением бывшего защитника «Милана» Паоло Мальдини на должность технического директора национальной команды.

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Все комментарии
football is a great game
football is a great game ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 18:49
Это у парика футбольный интеллект??? ну да ну да
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 18:37
лучше Конте, чем Манчини.
скуадра адзурре нужна жесткая рука и большой футбольный интеллект.
матос
матос
сегодня в 18:28
Да и Конте так себе кандидат... Поработает пару годиков , разругается с федерацией , компенсацию ( если будет предусмотрена) получит и сбежит.
cmsg6ccxvbm8
cmsg6ccxvbm8
сегодня в 18:22
Тут наверное в Италии дело е в тренере....а в футболистах....
sved4twu8ycc
sved4twu8ycc
сегодня в 18:17
Мальдини не надо. Он в Милане всё развалил.
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