Глушаков отказался продавать футболку Месси за 2 млн рублей

Бывший футболист сборной России Денис Глушаков ответил на вопрос, предлагали ли ему выкупить футболку Лионеля Месси.
Да, один раз предлагали два миллиона рублей. Конечно, это мало! Чем больше Месси забивает на чемпионате мира, тем больше растет цена на его футболку (смеется).
Есть ли сумма, за которую я готов продать футболку Месси? Никогда не задумывался. Пока точно не собираюсь ее продавать.
Напомним, что Глушаков обменялся футболками с Месси в 2017 году во время товарищеского матча между сборными России и Аргентины.
Лео, очевидео, тоже свой трофей бережёт ! )