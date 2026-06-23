Глушаков отказался продавать футболку Месси за 2 млн рублей

Бывший футболист сборной России ответил на вопрос, предлагали ли ему выкупить футболку .

Да, один раз предлагали два миллиона рублей. Конечно, это мало! Чем больше Месси забивает на чемпионате мира, тем больше растет цена на его футболку (смеется).

Есть ли сумма, за которую я готов продать футболку Месси? Никогда не задумывался. Пока точно не собираюсь ее продавать.