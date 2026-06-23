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ГлавнаяНовостиРоссия: мнение

Глушаков отказался продавать футболку Месси за 2 млн рублей

сегодня, 18:22

Бывший футболист сборной России Денис Глушаков ответил на вопрос, предлагали ли ему выкупить футболку Лионеля Месси.

Да, один раз предлагали два миллиона рублей. Конечно, это мало! Чем больше Месси забивает на чемпионате мира, тем больше растет цена на его футболку (смеется).

Есть ли сумма, за которую я готов продать футболку Месси? Никогда не задумывался. Пока точно не собираюсь ее продавать.

Напомним, что Глушаков обменялся футболками с Месси в 2017 году во время товарищеского матча между сборными России и Аргентины.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 19:35
молодец Денис !
Лео, очевидео, тоже свой трофей бережёт ! )
lazzioll
lazzioll
сегодня в 19:32
хотелось бы вкратце послушать историю второй стороны - как там футболка Глушакова у Месси. тоже не продает??? может как талисман под свою надевает потому и выигрывает все подряд?? а вы другая планета, гений....
9x8rqzccmae7
9x8rqzccmae7
сегодня в 18:43
Вот настоящий бизнесмен.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:35
Если будут финансовые проблемы продаст сразу же. А так конечно торопиться не надо, цена то только растет
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 18:32
А я продам, ща только закажу с Озона
Гость
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