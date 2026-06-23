«Ман Сити» объявит о назначении Марески на этой неделе

сегодня, 18:51

Итальянский специалист станет главным тренером «Манчестер Сити».

По данным источника, клуб объявит о назначении на этой неделе, а контракт будет рассчитан на три года.

За досрочный уход специалиста «Челси» получит около 20 млн евро компенсации.