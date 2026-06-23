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«Ман Сити» объявит о назначении Марески на этой неделе

сегодня, 18:51

Итальянский специалист Энцо Мареска станет главным тренером «Манчестер Сити».

По данным источника, клуб объявит о назначении на этой неделе, а контракт будет рассчитан на три года.

За досрочный уход специалиста «Челси» получит около 20 млн евро компенсации.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 20:07, ред.
Ты всё по полочкам разложил, мне добавить нечего. Осталось только согласиться.)))!!!
Рончик забил)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:59, ред.
Витя. Ты не хуже меня знаешь, - если центр не играет, или играет шаляй-валяй, то нападение буксует, а защита так и вовсе берёт за щеку (прости за грубость).

В Барселоне Фермин, Ольмо и Педри, по сути, и принесли Флику победу в Ла Лиге. Здесь же (на Мундиале) Педри просто спит. Ольмо один не тянет, а Фермин сломался. Родри - тихоход по итогу травмы, но в МС его недуг компенсируют партнёры, а здесь же не за кого спрятаться и скинуть свои обязанности.
Вот поэтому такая хня у Фуэнте и происходит.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 19:45, ред.
Так и Флик, тоже, с ним сю-сюкается.))) А в сб.Испании, в лучшем случае, работает только один правый фланг, да и то, если у Ямаля настроение есть. А левый полуфланг отдан на откуп патлатому, которого все давно изучили и который никогда не был большим креативщиком и выдумщиком. А где испанский папуас, который рвал фланг на ЧЕ? В плане тактики или даже стратегии, у Испании проблемы есть... А когда начинают мельчить в атаке и затевают лишнюю перепасовку в штрафной- это первый признак того, что игроки не знают что делать и перекладывают ответственность друг на друга...
Если вспомнить, как Испания играла на ЧЕ-24 и сейчас- это небо и земля!!! Абсолютно другая динамика и темп...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:31, ред.
Вот вот ! Фуэнте с ним, как дед с внучком сю-сюкается, а молодой пользуется и на шею садится. А Гвард мигом ему по башке надает. Давно пора!
112910415
112910415
сегодня в 19:28
в будущее надо смотреть с оптимизмом !
particular
particular
сегодня в 19:18
Пока в выигрыше видится только Челси... Ибо будущее Энцо и Мансити, весьма, призрачны...
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 19:16
Ну вот, а мне кажется, что многое очень предсказуемое в игре Испании. А если что-то получается, то исключительно в силу индивидуального преимущества испанцев над соперниками. Пох....ма я не заметил, если не считать Ямаля, который всегда- человек настроения.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:05, ред.
Я про спортивную злость речь вел. Идеями вроде Испания не обделена, а вот самоотдача у игроков на каком-то запредельно низком уровне..., где-то даже на по**изм смахивает.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 19:01, ред.
Да, Испании не хватает свежих идей, но я не тороплю события, хочу понаблюдать.
Гварду Удачи!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 18:58
Гвард пусть идёт Испанию тренить...
Чую Фуэнте провалит этот мундиаль. Нет у его пацанов рвения на поле.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:57
Давление будет на него колоссальное. Справится ли?
Capral
Capral
сегодня в 18:55
Удачи Сити с Мареской!!! Но Гварда будет нехватать...(((
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