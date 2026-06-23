«Ман Сити» объявит о назначении Марески на этой неделе

Итальянский специалист Энцо Мареска станет главным тренером «Манчестер Сити».
По данным источника, клуб объявит о назначении на этой неделе, а контракт будет рассчитан на три года.
За досрочный уход специалиста «Челси» получит около 20 млн евро компенсации.
Если вспомнить, как Испания играла на ЧЕ-24 и сейчас- это небо и земля!!! Абсолютно другая динамика и темп...
В Барселоне Фермин, Ольмо и Педри, по сути, и принесли Флику победу в Ла Лиге. Здесь же (на Мундиале) Педри просто спит. Ольмо один не тянет, а Фермин сломался. Родри - тихоход по итогу травмы, но в МС его недуг компенсируют партнёры, а здесь же не за кого спрятаться и скинуть свои обязанности.
Вот поэтому такая хня у Фуэнте и происходит.