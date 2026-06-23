Криштиану Роналду стал рекордсменом чемпионатов мира

Форвард Португалии Криштиану Роналду отметился забитым голом в матче группового этапа ЧМ-2026 против Узбекистана.
Так, Роналду стал первым футболистом в истории, который сумел забить на шести разных чемпионатах мира.
Кроме того, 41-летний КриРо — второй самый возрастной автор гола на ЧМ после Роже Милла. Камерунец отличился на чемпионата мира 1994 года в возрасте 42 лет и 39 дней.
Кто не рад - завидуйте молча.
Колумбийцам этот рекордсмен вряд ли забьет........думаю это последние голы Роналду на этом чемпионате, потому что в плейофф а скорей всего Португалия туда выйдет не будет подобных клиентов и его будут держать на голодном пайке.
PS У Месси уже 5 голов............ )))))ах-ах-ах и он к тому же рекордсмен по голам на ЧМ........