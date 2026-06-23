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Криштиану Роналду стал рекордсменом чемпионатов мира

сегодня, 20:31
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия4 : 0Логотип футбольный клуб УзбекистанУзбекистанИдет

Форвард Португалии Криштиану Роналду отметился забитым голом в матче группового этапа ЧМ-2026 против Узбекистана.

Так, Роналду стал первым футболистом в истории, который сумел забить на шести разных чемпионатах мира.

Кроме того, 41-летний КриРо — второй самый возрастной автор гола на ЧМ после Роже Милла. Камерунец отличился на чемпионата мира 1994 года в возрасте 42 лет и 39 дней.

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Все комментарии
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 21:34
И он же первый, кто ни разу не забил в плей-офф за всё время выступлений?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 21:34
)))))
sihafazatron
sihafazatron ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 21:24
Он трубку не берёт
arzamas
arzamas ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 21:16
А ты когда и кому забивал голы?
arzamas
arzamas
сегодня в 21:14
Криштиану на 42году жизни на ЧМ забил с игры гол. Это достижение.
Кто не рад - завидуйте молча.
Karkaz
Karkaz
сегодня в 21:09
Роже Милла еще тоже рекорд побьёт) Следующий ЧМ недалеко)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 21:03
Об этом тебе надо будет спросить у кипера узбеков. Думаю что Рон у мяча, перед пробитием штрафного, его абсолютно не смутил. ))))))))))))
KAY_717
KAY_717
сегодня в 21:00
Балласт только на узбеках и может может стату набивать
Groboyd
Groboyd
сегодня в 20:59
Только толку то, в плэй офф ноль результативных действий на всех турнирах.
DXTK
DXTK
сегодня в 20:53
Я не удивлен, Роналду забил им голы, потому что Узбекистан это условные клиенты для португальца, жаль что с ними в группе нету еще сборной Кюросао...........и Туниса

Колумбийцам этот рекордсмен вряд ли забьет........думаю это последние голы Роналду на этом чемпионате, потому что в плейофф а скорей всего Португалия туда выйдет не будет подобных клиентов и его будут держать на голодном пайке.

PS У Месси уже 5 голов............ )))))ах-ах-ах и он к тому же рекордсмен по голам на ЧМ........
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 20:47
Роналду первый, кто мысленно отдал голевую передачу на Мендеша, когда тот забил со штрафного!! Кто еще так может?)))
sihafazatron
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 20:41
Ага, к повтору успел глянуть.
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 20:39
Там дубль уже)...
sihafazatron
sihafazatron ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 20:38
Просто любопытно))
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 20:37
Завидуйте молча))...
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 20:35
    На 7-й чм еще не собрался?))
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