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Агент Дзюбы заявил, что форвард хочет играть только в РПЛ

сегодня, 20:32

Представитель нападающего Артема Дзюбы Леонид Гольдман заявил, что 37-летний футболист хочет продолжить карьеру только в РПЛ.

Артем уже вернулся из отпуска и пока поддерживает форму самостоятельно. Форвард хотел бы определиться с новым клубом до старта РПЛ, но спешить не намерен и может быть избирательнее при выборе команды.

Дзюба не рассматривает Первую лигу и зарубежье

Звонили из клубов ФНЛ, ближнего зарубежья. При всем уважении к ним, ответ с нашей стороны был отрицательным. Артем не ставит цель найти любую команду, чтобы играть в футбол. Финансы точно не стоят во главе угла. На первом месте — уровень команды, чтобы она не боролась за выживание в РПЛ, а ставила более амбициозные задачи, а также локация, потому что у него трое детей в Москве и ему хочется быть ближе к семье.

Еврокубки не являются приоритетом для Дзюбы

Зарубежные чемпионаты точно не рассматриваются, и еврокубки здесь тоже не приоритет. Были звонки от клубов из ближнего зарубежья, которым предстоит выступать в еврокубках. Артем хочет продолжать играть только в РПЛ, это даже не обсуждается.

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Все комментарии
usgn78gkdg5j
usgn78gkdg5j
сегодня в 21:04
Можно и в РПЛ на лавке Динамо Мх.
felix
felix
сегодня в 20:43
Он когда троих успел стругануть герой рукастый?
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 20:38
Еврокубки ему 3 не нужны, за выживание бороться тоже не намерен. Хорошие аппетиты, так можно и остаться у разбитого корыта))
Scorp689
Scorp689
сегодня в 20:37
Ферзь парламентский прям...
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