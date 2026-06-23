Агент Дзюбы заявил, что форвард хочет играть только в РПЛ

Представитель нападающего Леонид Гольдман заявил, что 37-летний футболист хочет продолжить карьеру только в РПЛ .

Артем уже вернулся из отпуска и пока поддерживает форму самостоятельно. Форвард хотел бы определиться с новым клубом до старта РПЛ , но спешить не намерен и может быть избирательнее при выборе команды.

Дзюба не рассматривает Первую лигу и зарубежье

Звонили из клубов ФНЛ , ближнего зарубежья. При всем уважении к ним, ответ с нашей стороны был отрицательным. Артем не ставит цель найти любую команду, чтобы играть в футбол. Финансы точно не стоят во главе угла. На первом месте — уровень команды, чтобы она не боролась за выживание в РПЛ , а ставила более амбициозные задачи, а также локация, потому что у него трое детей в Москве и ему хочется быть ближе к семье.

Еврокубки не являются приоритетом для Дзюбы