Агент Дзюбы заявил, что форвард хочет играть только в РПЛ

Представитель нападающего Артема Дзюбы Леонид Гольдман заявил, что 37-летний футболист хочет продолжить карьеру только в РПЛ.
Артем уже вернулся из отпуска и пока поддерживает форму самостоятельно. Форвард хотел бы определиться с новым клубом до старта РПЛ, но спешить не намерен и может быть избирательнее при выборе команды.
Дзюба не рассматривает Первую лигу и зарубежье
Звонили из клубов ФНЛ, ближнего зарубежья. При всем уважении к ним, ответ с нашей стороны был отрицательным. Артем не ставит цель найти любую команду, чтобы играть в футбол. Финансы точно не стоят во главе угла. На первом месте — уровень команды, чтобы она не боролась за выживание в РПЛ, а ставила более амбициозные задачи, а также локация, потому что у него трое детей в Москве и ему хочется быть ближе к семье.
Еврокубки не являются приоритетом для Дзюбы
Зарубежные чемпионаты точно не рассматриваются, и еврокубки здесь тоже не приоритет. Были звонки от клубов из ближнего зарубежья, которым предстоит выступать в еврокубках. Артем хочет продолжать играть только в РПЛ, это даже не обсуждается.