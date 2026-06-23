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Виктор Васин: «На ЧМ-2026 сборная России точно вышла бы из группы»

сегодня, 21:30

Бывший защитник сборной России Виктор Васин поделился мнением о том, как национальная команда выступила бы на чемпионате мира 2026 года.

Я не все матчи чемпионата мира смотрю, но думаю, буду активно следить за турниром с плей-офф. Если бы сборная России играла на мировом первенстве, точно вышла бы из группы. А в 1/8 финала и на других стадиях — как пойдет уже.

Очень много сборных нашего уровня сейчас на мундиале, мы не хуже тех же африканских команд. Все понимают, что на победу в турнире мы бы не претендовали, а были бы андердогами.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 21:33
Спорное утверждение.
Хотя с третьего места может быть и вышли бы из какой-нибудь группы.
9npupez956fg
9npupez956fg
сегодня в 21:31
На ЧМ нужно было бы еще и попасть.....
Гость
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