Джикия перейдёт в «Локомотив», защитник сократит зарплату

Защитник Георгий Джикия покинет «Антальяспор» этим летом.
Россиянин договорился о расторжении контракта с турецким клубом — он станет свободным агентом. Футболист давно хотел покинуть команду из-за постоянных задержек зарплаты.
Джикия вернется в РПЛ, где будет выступать за «Локомотив». Стороны уже согласовали сделку. В «Локомотиве» Джикия будет зарабатывать 3 млн рублей в месяц (плюс бонусы) — это в 10 раз меньше, чем защитник получал в «Спартаке».
Очень интересно посмотреть, что будет в новом сезоне. Фарт должен сойти на "нет" в конце концов при таких трансферах. Ну, поглядим.
Но Джикия опытный парень, может быть полезен. Правда давно уже не видел его в деле, чем он в Турции занимался вообще не в курсе))