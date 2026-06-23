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Джикия перейдёт в «Локомотив», защитник сократит зарплату

вчера, 22:10

Защитник Георгий Джикия покинет «Антальяспор» этим летом.

Россиянин договорился о расторжении контракта с турецким клубом — он станет свободным агентом. Футболист давно хотел покинуть команду из-за постоянных задержек зарплаты.

Джикия вернется в РПЛ, где будет выступать за «Локомотив». Стороны уже согласовали сделку. В «Локомотиве» Джикия будет зарабатывать 3 млн рублей в месяц (плюс бонусы) — это в 10 раз меньше, чем защитник получал в «Спартаке».

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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 00:26
Георгий реально оценил свою стоимость
lazzioll
lazzioll
сегодня в 00:12, ред.
30 миллионов в месяц получал в Спартаке??? это примерно 80,000 фунтов в неделю. это зарплата нормального игрока в АПЛ. вы там точно нормальные в РФС. откуда деньги как ни странно понятно, но нахера же такие зарплаты. вон как турки делайте. нехер им вообще платить))
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 23:10
Локомотив последних лет в трансферной политике таков...берёт не самый свежий продукт...бесплатно🤦‍♂️
Очень интересно посмотреть, что будет в новом сезоне. Фарт должен сойти на "нет" в конце концов при таких трансферах. Ну, поглядим.
Capral
Capral
вчера в 23:01
Ох, не знаю, не знаю. Еще играя в Спартаке никогда не впечатлял, а гол пяткой от Тюкавина, из под Джикии, до сих пор перед глазами. Вобщем, сомнительный переход, но Локо решать, им видней.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 22:35
Ему ж лет 50 ...
particular
particular
вчера в 22:23
Согласившийся на ма́лое, вряд ли станет думать о бо́льшем...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:15, ред.
Локо щас только и берет свободных агентов или в аренду.
Но Джикия опытный парень, может быть полезен. Правда давно уже не видел его в деле, чем он в Турции занимался вообще не в курсе))
Гость
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