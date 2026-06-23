Харри Кейн отказал «Барселоне»

вчера, 22:36

«Барселона» хотела подписать нападающего «Баварии» .

Каталонский клуб связался с форвардом, чтобы узнать, готов ли он покинуть мюнхенцев этим летом.

Кейн ответил отказом — англичанин счастлив в «Баварии», а действующие чемпионы Германии намерены начать переговоры о новом контракте с игроком.