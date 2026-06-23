Харри Кейн отказал «Барселоне»

«Барселона» хотела подписать нападающего «Баварии» Харри Кейна.
Каталонский клуб связался с форвардом, чтобы узнать, готов ли он покинуть мюнхенцев этим летом.
Кейн ответил отказом — англичанин счастлив в «Баварии», а действующие чемпионы Германии намерены начать переговоры о новом контракте с игроком.
PS Пускай Кейн остается в Баварии и радуется салатнице каждый сезон, на большее его и клуба все равно не хватит..........
у Барсы хорошая тенденция донашивать форвардов за Баварией.
сорвалось все.
но раз в Баварии англичанин счастлив, да будет так.
и ЗМ заслужил.