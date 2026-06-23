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Харри Кейн отказал «Барселоне»

вчера, 22:36

«Барселона» хотела подписать нападающего «Баварии» Харри Кейна.

Каталонский клуб связался с форвардом, чтобы узнать, готов ли он покинуть мюнхенцев этим летом.

Кейн ответил отказом — англичанин счастлив в «Баварии», а действующие чемпионы Германии намерены начать переговоры о новом контракте с игроком.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 00:07
Кейн же не глупый чтобы идти на понеженее. С Баварией он претендует на все трофеи и ЗМ а в Барсе снова будет без трофейником. Нет спасибо. Он в ТТХ этого уже на терпелся!!
Nenash
Nenash
вчера в 23:25
Староват он для этой Барсы..
DXTK
DXTK
вчера в 23:12
Да и не нужен этот неудачник Барселоне, сколько с Кейном в составе выиграл Тоттенхэм - 0 трофеев, без него взяли ЛЕ. без него Тоттенхэм вышел в финал ЛЧ. Сборная Англия проиграла два финала ЕВРО, ни в одном из матчей не забил голов, в первом же сезоне в Бундеслиге выиграл 0 трофеев, и это в Баварии гегемоне в следствии чего уволили Тухеля.........

PS Пускай Кейн остается в Баварии и радуется салатнице каждый сезон, на большее его и клуба все равно не хватит..........
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:03
жаль)))
у Барсы хорошая тенденция донашивать форвардов за Баварией.
сорвалось все.
но раз в Баварии англичанин счастлив, да будет так.
и ЗМ заслужил.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 23:01
Респект, Харри!👍
Capral
Capral
вчера в 22:49
А никто и не сомневался, что он не предаст. Я еще должен сфоткаться с ним, на фоне его ЗМ, и он это знает...
particular
particular
вчера в 22:40
Кейн много времени потерял в Тоттенхеме, что бы теперь после 30-ти мотаться по клубам, прельстившись какими-то плюшками...
Джохар Ву
Джохар Ву
вчера в 22:39
Хоть какая то хорошая новость за сегодня
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:37
Ему там комфортно. Рекорды может еще какие-то побьет. Трофеи будут.
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