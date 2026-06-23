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Роналду отреагировал на рекорд, который он установил на чемпионатах мира

вчера, 22:56
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия5 : 0Логотип футбольный клуб УзбекистанУзбекистанЗавершен

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал тот факт, что он стал первым футболистом в истории, который забил на шести разных чемпионатах мира.

Я очень счастлив, но для меня самое важное — это работа, которую проделала команда, и уверенность, которая у нас была. На протяжении недели мы получили много болезненных ударов, и мы знали, что так и будет. Команда работала очень хорошо, и мы многому научились. Как говорится: нет худа без добра.

Для меня рекорды — это всегда прекрасная вещь, но моя цель — помочь сборной достичь своих задач На этом этапе целью было пройти групповой этап, и с 4 очками, я думаю, мы уже квалифицировались в следующий раунд.

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Все комментарии
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 00:15
На Мадейре (на родине) есть музей и памятник. Осталось звезду назвать его именем и начать строить мавзолей.
Futurista
Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:38
"Узнаёшь брата Колю?" )
Futurista
Futurista ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:33
Тогда соккер зависнет на неделю)...
Vladimir808
Vladimir808 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:23
Какой смелый прогноз!))
Теперь буду топить за Узбекистон…)))
Vladimir808
Vladimir808 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:19
Думаю Криш будет выглядеть помоложе и мощнее!!)
Подумаешь 100 лет+. Он будет эдаким …самцом!))
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:17
Надеюсь Узбекистан отберется в плэйофф и вынесет Аргентину в матче где Месси забьёт два автогола, не забьёт три пенальти и удалится в первом тайме
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 23:15
Что португезы, что арги не встречались покамест с условными французами или немцами. Есть возможность поправить статистику . У гнома пока лучше получается).
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 23:02
Не забывай, что обыграли Узбекистан, а не условную Францию. Им и забивать было не обязательно, они сами с этим справились
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:59
За рекордами он и на Чм 2086 поедет:
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