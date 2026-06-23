Роналду отреагировал на рекорд, который он установил на чемпионатах мира

Нападающий сборной Португалии прокомментировал тот факт, что он стал первым футболистом в истории, который забил на шести разных чемпионатах мира.

Я очень счастлив, но для меня самое важное — это работа, которую проделала команда, и уверенность, которая у нас была. На протяжении недели мы получили много болезненных ударов, и мы знали, что так и будет. Команда работала очень хорошо, и мы многому научились. Как говорится: нет худа без добра.

Для меня рекорды — это всегда прекрасная вещь, но моя цель — помочь сборной достичь своих задач На этом этапе целью было пройти групповой этап, и с 4 очками, я думаю, мы уже квалифицировались в следующий раунд.