Агент Джикии подтвердил уход защитника из «Антальяспора»

Малик Арутюнов, агент защитника , сообщил, что футболист расторг контракт с «Антальяспором» по соглашению сторон и стал свободным агентом.

По обоюдному согласию сторон Георгий Джикия и «Антальяспор» расторгли контракт. Команда вылетела, у него ещё год контракта. Георгий не захотел играть в Первой турецкой лиге, хотя она очень сильная. Джикия отказался от зарплаты за следующий сезон. В ближайшее время закроют задолженности за несколько месяцев.

Джикия уже свободный агент. Насчёт «Локомотива» мне ничего не известно. Лучше спросить у самого Георгия. Я отвечал за его пребывание в Турции. Всё, что мы должны были сделать, — сделали. Жалко, что «Антальяспор» вылетел. Столько тренеров поменяли… Сами Угурлу оказался профнепригодным. Решения Угурлу привели к плачевному результату.