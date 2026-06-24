Англия и Гана не выявили победителя

Сборная Англии сыграла вничью с Ганой в матче второго тура группы L чемпионата мира 2026 года. Встреча завершилась со счётом 0:0.
Англия лидирует в группе L с четырьмя очками. Гана занимает второе место и также имеет четыре очка.
Сборная Англии сыграла вничью с Ганой в матче второго тура группы L чемпионата мира 2026 года. Встреча завершилась со счётом 0:0.
Англия лидирует в группе L с четырьмя очками. Гана занимает второе место и также имеет четыре очка.
А в позиционный футбол, как оказалось, Англия играть и не готова и не умеет. Я даже со счету сбился, сколько навесов сделали англичане по ходу игры. А ведь это не футбол Тухеля, он всегда был за креативный и даже романтичный футбол, о чем заявлял еще в Баварии. Кейн сегодня нулевой. И партнеры его не замечали, и сам он не открывался. А вот проблемы в обороне англичан остались, о чем свидетельствовали несколько острейших контр выпадов африканцев.
Вобщем, впечатление очень тягостное и тяжелое. Очень тупо выглядит английский футбол- тяжеловесным, примитивным. Я так и не понял, кто в Англии ведет игру, кто дирижирует? Много вопросов оставил матч... Сака, вообще не понятно из какой оперы. Райс оттуда же- энергии много, продуктивности мало.