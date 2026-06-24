Англия и Гана не выявили победителя

сегодня, 01:00

Сборная Англии сыграла вничью с Ганой в матче второго тура группы L чемпионата мира 2026 года. Встреча завершилась со счётом 0:0.

Англия лидирует в группе L с четырьмя очками. Гана занимает второе место и также имеет четыре очка.