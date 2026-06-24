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Англия и Гана не выявили победителя

сегодня, 01:00
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия0 : 0Логотип футбольный клуб ГанаГанаЗавершен

Сборная Англии сыграла вничью с Ганой в матче второго тура группы L чемпионата мира 2026 года. Встреча завершилась со счётом 0:0.

Англия лидирует в группе L с четырьмя очками. Гана занимает второе место и также имеет четыре очка.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 01:13, ред.
Какой же убогий футбол. Причем, я даже не знаю, кто более убогий- Гана или Англия... Выход Рэшфорда только увеличил количество бестолковых и примитивных навесов, но мысль в игру точно не внес. И глядя на этого игрока, подумал: незря Барса от него отказалась, если даже в английском футболе играет без малейшей выдумки. Да, Гана не Хорватия, которая давала простор, раскрывалась, оставляла свободные зоны и позволяла Кейну вести игру и развивать атаку...

А в позиционный футбол, как оказалось, Англия играть и не готова и не умеет. Я даже со счету сбился, сколько навесов сделали англичане по ходу игры. А ведь это не футбол Тухеля, он всегда был за креативный и даже романтичный футбол, о чем заявлял еще в Баварии. Кейн сегодня нулевой. И партнеры его не замечали, и сам он не открывался. А вот проблемы в обороне англичан остались, о чем свидетельствовали несколько острейших контр выпадов африканцев.

Вобщем, впечатление очень тягостное и тяжелое. Очень тупо выглядит английский футбол- тяжеловесным, примитивным. Я так и не понял, кто в Англии ведет игру, кто дирижирует? Много вопросов оставил матч... Сака, вообще не понятно из какой оперы. Райс оттуда же- энергии много, продуктивности мало.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 01:13
По первому тайму складывалось впечатление, что англичанам свои ворота впору перенести к центральной линии поля. Половины поля для матча вполне хватило бы. А ежели серьезнее, то владение владением, давление на ворота соперника давлением, а окромя плюс-минус опасного удара со штрафного за тайм моментов не было. Да и первый удар в створ, в руки вратарю, нанесли на 55-й минуте ежели не ошибаюсь. Все что создали пришлось на последнюю десятиминутку матча. Кейн конечно убойный момент запорол. Ну а Гана молодцы, аки эпические герои стояли насмерть, гнулись, но не ломались и по сути вышли в плей-офф. Как-то так с моей колокольни.
Real Oviedo
Real Oviedo
сегодня в 01:11
Карлуш Кейруш как опытный тренер выбрал грамотную тактику на этот матч. Если в первой игре где соперник был невысокого уровня он сыграл с ним в открытый футбол то сегодня полностью закрылся. Англии сложно взламывать такую плотную оборону. Им не хватает креатива. За весь матч был лишь один отличный шанс забить у Кейна но он промахнулся по практически пустым воротам. Гана грамотно сыграла и заслужила эту ничью.
Гость
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