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Три вратаря «Спартака» были проверены на допинг

сегодня, 11:13

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в мае провело проверку всех вратарей «Спартака», которые выходили на поле в официальных матчах сезона-2025/26.

Допинг-контроль в мае прошли основной голкипер красно-белых Александр Максименко, который также тестировался в апреле, а также Илья Помазун, проверенный дважды в течение месяца.

Кроме того, в апреле РУСАДА протестировало третьего вратаря команды Александра Довбню. При этом голкипер не провёл ни одного матча за «Спартак» в чемпионате России и Кубке страны в минувшем сезоне.

В мае московский клуб сыграл пять официальных встреч. Во всех этих матчах место в стартовом составе занимал Максименко. Помазун появился на поле лишь в суперфинале Кубка России против «Краснодара», заменив Максименко перед серией пенальти. В итоге красно-белые оказались точнее в послематчевой серии и завоевали трофей.

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Все комментарии
umgz52zf8f2x
umgz52zf8f2x
сегодня в 12:21
Уж кого меньше всего нужно проверять, так это вратаря, нападающих проверять боятся, может результат ошеломить.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 12:05
зачем вратарю допинг? чтоб за мячом прыгать ловчее?!
Гость
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