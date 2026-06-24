Три вратаря «Спартака» были проверены на допинг

сегодня, 11:13

Российское антидопинговое агентство ( РУСАДА ) в мае провело проверку всех вратарей «Спартака», которые выходили на поле в официальных матчах сезона-2025/26.

Допинг-контроль в мае прошли основной голкипер красно-белых , который также тестировался в апреле, а также , проверенный дважды в течение месяца.

Кроме того, в апреле РУСАДА протестировало третьего вратаря команды . При этом голкипер не провёл ни одного матча за «Спартак» в чемпионате России и Кубке страны в минувшем сезоне.

В мае московский клуб сыграл пять официальных встреч. Во всех этих матчах место в стартовом составе занимал Максименко. Помазун появился на поле лишь в суперфинале Кубка России против «Краснодара», заменив Максименко перед серией пенальти. В итоге красно-белые оказались точнее в послематчевой серии и завоевали трофей.