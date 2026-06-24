Стартовало голосование за приз имени Льва Яшина

сегодня, 11:17

Стартовало традиционное голосование за приз имени Льва Яшина, который ежегодно вручается лучшему вратарю футбольного сезона в России.

В список претендентов вошли 13 голкиперов, каждый из которых провёл не менее 20 матчей в стартовом составе своих команд. Победителя определят по итогам голосования, которое продлится до 23 июля, а также решения редакционной коллегии и приглашённых футбольных экспертов.

Среди кандидатов на награду — Станислав Агкацев («Краснодар»), Игорь Акинфеев ( ЦСКА ), Александр Максименко («Спартак»), Антон Митрюшкин («Локомотив»), Денис Адамов («Зенит»), Максим Бориско («Балтика»), Виталий Гудиев («Акрон»), Александр Дегтев («Сочи»), Никита Медведев («Пари НН»), Богдан Овсянников («Оренбург»), Сергей Песьяков («Крылья Советов»), Евгений Ставер («Рубин») и Рустам Ятимов («Ростов»).

Приз имени Льва Яшина был учреждён журналом «Огонёк» в 1960 году. Автором награды стал известный скульптор Георгий Франгулян. После того как в 2009 году журнал вошёл в структуру издательского дома «Коммерсантъ», именно это издание продолжило вручать престижную вратарскую премию.