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Стартовало голосование за приз имени Льва Яшина

сегодня, 11:17

Стартовало традиционное голосование за приз имени Льва Яшина, который ежегодно вручается лучшему вратарю футбольного сезона в России.

В список претендентов вошли 13 голкиперов, каждый из которых провёл не менее 20 матчей в стартовом составе своих команд. Победителя определят по итогам голосования, которое продлится до 23 июля, а также решения редакционной коллегии и приглашённых футбольных экспертов.

Среди кандидатов на награду — Станислав Агкацев («Краснодар»), Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Максименко («Спартак»), Антон Митрюшкин («Локомотив»), Денис Адамов («Зенит»), Максим Бориско («Балтика»), Виталий Гудиев («Акрон»), Александр Дегтев («Сочи»), Никита Медведев («Пари НН»), Богдан Овсянников («Оренбург»), Сергей Песьяков («Крылья Советов»), Евгений Ставер («Рубин») и Рустам Ятимов («Ростов»).

Приз имени Льва Яшина был учреждён журналом «Огонёк» в 1960 году. Автором награды стал известный скульптор Георгий Франгулян. После того как в 2009 году журнал вошёл в структуру издательского дома «Коммерсантъ», именно это издание продолжило вручать престижную вратарскую премию.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 12:30
А Торопа почему нет? Парень очень неплохо провел сезон, и уж если выставили столько лишних номинантов, то Торопу, точно место нашлось бы!
Но лучший, наверное Агкацев, хотя, мне и Песьяков очень нравится.
s4q5vg4ndhaa
s4q5vg4ndhaa
сегодня в 12:20
Никита Медведев сюда по какому принципу попал?
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 11:59, ред.
Забыли ещё вратарей: Динамо Мх, Динамо М и Терека. Нехорошо.
qqbpez8946u6
qqbpez8946u6
сегодня в 11:56
Вратарь у быков лучший
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:34
Номинировали всех)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:28
Спартачи за своего проголосуют. Их больше всего в России. Сарказм, если что...
Гость
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