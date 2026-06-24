РФС сообщил об изменении правил в предстоящем сезоне

Российский футбольный союз обновил правила на предстоящий сезон.
В заявлении организации говорится:
Обновленные Правила игры вступают в силу 1 июля 2026 года, но уже применяются на матчах чемпионата мира по футболу, который проходит в Канаде, Мексике и США.
В новую редакцию Правил внесены следующие изменения:
Правило 3 – Игроки
Введено 10-секундное ограничение для ухода игрока с поля во время замены. Если лимит времени превышен, запасной игрок может выйти на поле во время первой остановки по истечении 1 минуты после возобновления игры.
Количество замен, которые могут быть использованы в товарищеских матчах основных национальных сборных категории «А», увеличено до восьми и может быть увеличено до одиннадцати, если обе команды согласны с этим, и судья проинформирован об этом заранее; ограничение на три возможности для проведения замен у каждой из команд сохраняется.
Правило 4 – Экипировка игроков
Разрешено ношение аксессуаров, если они не представляют опасности и надежно и безопасно закрыты.
Правило 5 – Судья
Расширены функции видеопомощника судьи. Теперь VAR может помочь главному арбитру в ситуациях, когда:
• игроку явно ошибочно показывается вторая желтая карточка
• игроку показывается желтая или красная карточка, когда нарушение совершено другим игроком
• ошибочно назначается угловой удар, если решение может быть изменено немедленно и/или без задержки возобновления игры (применяется по решению организатора соревнований)
Соответствующие изменения также внесены в протокол VAR.
Добавлено требование к игрокам покинуть поле на 1 минуту в случае остановки игры из-за предполагаемой травмы, проведения медицинского осмотра или оказания помощи на поле.
Кроме того, появилась возможность снаряжать судей, помощников судей и четвертых судей нательными камерами.
Правило 10 – Определение результата матча, Правило 14 – Пенальти
Утверждены изменения, касающиеся двойного касания мяча бьющим игроком при выполнении пенальти в игре и послематчевой серии, а также отменено вынесение предупреждение в ситуации, когда вратарь и бьющий игрок во время пенальти одновременно совершают нарушения.
Правило 15 – Вбрасывание мяча, Правило 16 – Удар от ворот
Введено 5-секундное ограничение на вбрасывание мяча из-за боковой линии и выполнение удара от ворот.
Правила не менять.