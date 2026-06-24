РФС сообщил об изменении правил в предстоящем сезоне

сегодня, 12:20

Российский футбольный союз обновил правила на предстоящий сезон.

В заявлении организации говорится:

Обновленные Правила игры вступают в силу 1 июля 2026 года, но уже применяются на матчах чемпионата мира по футболу, который проходит в Канаде, Мексике и США .

В новую редакцию Правил внесены следующие изменения:

Правило 3 – Игроки

Введено 10-секундное ограничение для ухода игрока с поля во время замены. Если лимит времени превышен, запасной игрок может выйти на поле во время первой остановки по истечении 1 минуты после возобновления игры.

Количество замен, которые могут быть использованы в товарищеских матчах основных национальных сборных категории «А», увеличено до восьми и может быть увеличено до одиннадцати, если обе команды согласны с этим, и судья проинформирован об этом заранее; ограничение на три возможности для проведения замен у каждой из команд сохраняется.

Правило 4 – Экипировка игроков

Разрешено ношение аксессуаров, если они не представляют опасности и надежно и безопасно закрыты.

Правило 5 – Судья

Расширены функции видеопомощника судьи. Теперь VAR может помочь главному арбитру в ситуациях, когда:

• игроку явно ошибочно показывается вторая желтая карточка

• игроку показывается желтая или красная карточка, когда нарушение совершено другим игроком

• ошибочно назначается угловой удар, если решение может быть изменено немедленно и/или без задержки возобновления игры (применяется по решению организатора соревнований)

Соответствующие изменения также внесены в протокол VAR .

Добавлено требование к игрокам покинуть поле на 1 минуту в случае остановки игры из-за предполагаемой травмы, проведения медицинского осмотра или оказания помощи на поле.

Кроме того, появилась возможность снаряжать судей, помощников судей и четвертых судей нательными камерами.

Правило 10 – Определение результата матча, Правило 14 – Пенальти

Утверждены изменения, касающиеся двойного касания мяча бьющим игроком при выполнении пенальти в игре и послематчевой серии, а также отменено вынесение предупреждение в ситуации, когда вратарь и бьющий игрок во время пенальти одновременно совершают нарушения.

Правило 15 – Вбрасывание мяча, Правило 16 – Удар от ворот

Введено 5-секундное ограничение на вбрасывание мяча из-за боковой линии и выполнение удара от ворот.