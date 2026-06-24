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Джикия перешёл в «Локомотив»

сегодня, 14:34

«Локомотив» объявил о заключении контракта с защитником Георгием Джикией. Соглашение с футболистом, присоединившимся к московскому клубу в качестве свободного агента, подписано до июня 2027 года.

Игрок является воспитанником академии «Локо», но за первую команду не играл, выступая несколько лет во второй.

После «железнодорожников» в карьере футболиста были нальчикский «Спартак», дзержинский «Химик», пермский «Амкар», московский «Спартак», в котором он стал чемпионом, выиграл Кубок и Суперкубок России, а также подмосковные «Химки».

Последним клубом Джикии был турецкий «Антальяспор», где он играл с лета 2025 года.

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