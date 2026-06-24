Месси собирается продолжать карьеру

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Лучший бомбардир в истории чемпионатов мира нападающий сборной Аргентины собирается продолжать играть, пока ему позволяет здоровье и он приносит пользу партнёрам по команде. Комментарий футболиста на своей странице в соцсети Х привёл журналист .