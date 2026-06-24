Месси собирается продолжать карьеру

Лучший бомбардир в истории чемпионатов мира нападающий сборной Аргентины Лионель Месси собирается продолжать играть, пока ему позволяет здоровье и он приносит пользу партнёрам по команде. Комментарий футболиста на своей странице в соцсети Х привёл журналист Фабрицио Романо.
Я продолжу играть некоторое время, пока смогу приносить пользу, пока буду чувствовать себя физически хорошо и смогу помогать своим товарищам по команде.
Но я, с удовольствием понаблюдаю за Месси, ведь можно вечно смотреть за тем, как горит огонь, бежит вода и играет Месси!!!