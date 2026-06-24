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Месси собирается продолжать карьеру

сегодня, 15:12

Лучший бомбардир в истории чемпионатов мира нападающий сборной Аргентины Лионель Месси собирается продолжать играть, пока ему позволяет здоровье и он приносит пользу партнёрам по команде. Комментарий футболиста на своей странице в соцсети Х привёл журналист Фабрицио Романо.

Я продолжу играть некоторое время, пока смогу приносить пользу, пока буду чувствовать себя физически хорошо и смогу помогать своим товарищам по команде.

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Аргентина  Романо Фабрицио  Месси Лионель
Источник: tass.ru Фото: Соцсети Лионеля Месси
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Все комментарии
Agamaga005
Agamaga005 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 16:42
Продолжение карьеры Месси никак не может зависеть от голов Роналду. Леонид скорее всего сейчас себя идеально чувствует в команде, атмосфера дружелюбия, иерархия в команде на высоком уровне.
Он раньше говорил, что хочет играть и получать удовольствие как действующий чемпион мира.
Конкретней он заговорит только после ЧМ, а на ЧМ-2030 он всё же не поедет.
9gwa3kfsuvc2
9gwa3kfsuvc2
сегодня в 16:17
Пока предлагают сумасшедшие деньги зачем ему уходить?
ue2dn9cgsdve
ue2dn9cgsdve
сегодня в 16:14
Такие как Месси рано не уходят
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 16:04
И это еще не предел...)))
Capral
Capral
сегодня в 16:03
По ходу, заяву сделал после вчерашнего дубля Рона, не иначе.))) Физически, возможно и не плохо себя чувствует, но в недавней игре, заметно было, как его физически оттирают соперники от мяча... Второй тайм, откровенно простоял, и если бы не красивый гол в концовке, никто и не вспомнил бы. Ну а как он физически готов- покажут игры в ПО, где соперники будут и по сильней, и по мощней... Пистон конечно отличается от Рона важной деталью: Рон- игрок зависимый, а пистон- делает зависимыми соперников...
Но я, с удовольствием понаблюдаю за Месси, ведь можно вечно смотреть за тем, как горит огонь, бежит вода и играет Месси!!!
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 16:01
Аппетит приходит во время еды.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 15:56
Он и 2030 на чм сыграет
112910415
112910415
сегодня в 15:43
Месси навсегда !
DXTK
DXTK
сегодня в 15:25
Вот знаете с одной стороны Месси в огне ставит рекорды это хорошо, но то что остальные игроки Аргентины вообще ничего не могут создать и забить это плохо.......потому что тащить на себе весь турнир у него не получится если ему не будут помогать партнеры.......
Гость
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