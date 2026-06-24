Шилтон уже не держит зла на Марадону за гол рукой

сегодня, 15:40

Рекордсмен по количеству проведённых за сборную Англии матчей рассказал, что больше не держит зла на за гол, забитый аргентинцем рукой на чемпионате мира 1986 года. Слова Шилтона приводит газета The Sun.

На 51-й минуте Марадона открыл счёт в игре, забив гол рукой в ворота Шилтона. Однако взятие ворот было засчитано, а забитый мяч впоследствии стали называть «рукой Бога». Аргентинцы одержали победу в поединке со счётом 2:1 и в итоге стали победителями турнира.