Шилтон уже не держит зла на Марадону за гол рукой

Рекордсмен по количеству проведённых за сборную Англии матчей Питер Шилтон рассказал, что больше не держит зла на Диего Марадону за гол, забитый аргентинцем рукой на чемпионате мира 1986 года. Слова Шилтона приводит газета The Sun.
На 51-й минуте Марадона открыл счёт в игре, забив гол рукой в ворота Шилтона. Однако взятие ворот было засчитано, а забитый мяч впоследствии стали называть «рукой Бога». Аргентинцы одержали победу в поединке со счётом 2:1 и в итоге стали победителями турнира.
Прошло 40 лет с тех событий. Не так давно я встречался с некоторыми аргентинскими футболистами во время съёмок документального фильма, они очень хорошо отнеслись ко мне. И я думаю, что, наверное, пришло время положить конец моим обидам. Футбол — это замечательный вид спорта, он объединяет нации, людей.