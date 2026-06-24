Экс-капитан «Зенита» Ловрен покинул ПАОК

сегодня, 16:22

ПАОК объявил об уходе из клуба защитника .

Бывший игрок «Ливерпуля» и экс-капитан петербургского «Зенита» выступал за греческую команду с сентября 2024 года. За это время он провёл 27 матчей и сделал одну результативную передачу.