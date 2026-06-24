Экс-капитан «Зенита» Ловрен покинул ПАОК

ПАОК объявил об уходе из клуба защитника Деяна Ловрена.
Бывший игрок «Ливерпуля» и экс-капитан петербургского «Зенита» выступал за греческую команду с сентября 2024 года. За это время он провёл 27 матчей и сделал одну результативную передачу.
ПАОК объявил об уходе из клуба защитника Деяна Ловрена.
Бывший игрок «Ливерпуля» и экс-капитан петербургского «Зенита» выступал за греческую команду с сентября 2024 года. За это время он провёл 27 матчей и сделал одну результативную передачу.
Друзья навеки))