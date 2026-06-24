Тухель ответил на вопрос о зависимости от Кейна

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Главный тренер сборной Англии после матча с Ганой во втором туре группового этапа чемпионата мира (0:0) ответил на вопрос о зависимости от нападающего .

Слишком ли сильно Аргентина полагается на [Лионеля] Месси, а Франция — на [Килиана] Мбаппе? Так оно и есть.

Они игроки мирового класса и обычно делают то, что делают. Все выкладываются на полную, и в первом матче у нас было три разных бомбардира. Полагаться на Харри — естественно, потому что он любит ответственность и берет её на себя. Мы полагаемся на Харри, потому что можем — он наш нападающий, но не чрезмерно на нём сосредоточены.

Кейну трудно дался поединок с ганцами, которые успешно глубоко оборонялись. По данным Opta, он сделал всего 19 касаний мяча — это его самый низкий показатель за всю историю выступлений за Англию на крупных турнирах, когда он отыграл все 90 минут. У форварда была возможность отличиться голом в концовке игры, но он пробил выше ворот.

Комментируя тактическое давление со стороны соперника и промах в концовке, Тухель отметил:

Он был задействован не так активно, как нам бы хотелось, но было очень сложно. Наши два центральных защитника отвечали за развитие атаки, а затем мы оказались в ситуации восемь против десяти. Было трудно найти свободное пространство. Те немногие моменты, которые у него были, просто не сложились. Последний обычно приводит к голу и принёс бы нам заслуженную победу.

На вопрос, почему он не задействовал других нападающих, Тухель ответил: