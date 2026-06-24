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Тухель ответил на вопрос о зависимости от Кейна

сегодня, 16:58
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия0 : 0Логотип футбольный клуб ГанаГанаЗавершен

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель после матча с Ганой во втором туре группового этапа чемпионата мира (0:0) ответил на вопрос о зависимости от нападающего Харри Кейна.

Слишком ли сильно Аргентина полагается на [Лионеля] Месси, а Франция — на [Килиана] Мбаппе? Так оно и есть.

Они игроки мирового класса и обычно делают то, что делают. Все выкладываются на полную, и в первом матче у нас было три разных бомбардира. Полагаться на Харри — естественно, потому что он любит ответственность и берет её на себя. Мы полагаемся на Харри, потому что можем — он наш нападающий, но не чрезмерно на нём сосредоточены.

Кейну трудно дался поединок с ганцами, которые успешно глубоко оборонялись. По данным Opta, он сделал всего 19 касаний мяча — это его самый низкий показатель за всю историю выступлений за Англию на крупных турнирах, когда он отыграл все 90 минут. У форварда была возможность отличиться голом в концовке игры, но он пробил выше ворот.

Комментируя тактическое давление со стороны соперника и промах в концовке, Тухель отметил:

Он был задействован не так активно, как нам бы хотелось, но было очень сложно. Наши два центральных защитника отвечали за развитие атаки, а затем мы оказались в ситуации восемь против десяти. Было трудно найти свободное пространство. Те немногие моменты, которые у него были, просто не сложились. Последний обычно приводит к голу и принёс бы нам заслуженную победу.

На вопрос, почему он не задействовал других нападающих, Тухель ответил:

Заменить Харри Кейна в игре, которая зашла в тупик и при счёте 0:0?! Убрать Харри, не так ли?

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Все комментарии
p2j7jtvtnygg
p2j7jtvtnygg
сегодня в 18:15
Ганцы переиграли и Кейна и Тухеля
112910415
112910415
сегодня в 17:48
что есть, то есть ...
Capral
Capral
сегодня в 17:25
У них взаимная любовь, ведь Кейн оказался в Баварии, исключительно благодаря Тухелю, который полгода выпрашивал этот трансфер у Кана и Сали- тогдашних руководителей клуба...
Grizly88
Grizly88
сегодня в 17:21
Кейна вчера закрыли и Англия не смогла забить. Зря он не вызвал Палмера, Фодена, они оба получше Сака
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 17:02, ред.
Забавное фото. Как в том меме, где блондинка сидит на диване, а сзади толпа негров)))
Гость
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