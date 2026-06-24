Представлен календарь группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2026/27

Пресс-служба РФС опубликовала расписание матчей группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2026/27.
Первый тур состоится с 4-го по 6-е августа. Путь РПЛ турнира стартует следующими матчами:
Группа А
«Спартак» – «Оренбург»
«Родина» – «Рубин»
Группа В
«Краснодар» – «Ахмат»
«Факел» – «Динамо» (Москва)
Группа С
«Динамо» (Махачкала) – «Крылья Советов»
«Зенит» – «Балтика»
Группа D
«Локомотив» – ЦСКА
«Акрон» – «Ростов»
С полным расписанием группового этапа Пути РПЛ Кубка России вы можете ознакомиться по ссылке.