Представлен календарь группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2026/27

сегодня, 18:27

Пресс-служба РФС опубликовала расписание матчей группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2026/27.

Первый тур состоится с 4-го по 6-е августа. Путь РПЛ турнира стартует следующими матчами:

Группа А

«Спартак» – «Оренбург»

«Родина» – «Рубин»

Группа В

«Краснодар» – «Ахмат»

«Факел» – «Динамо» (Москва)

Группа С

«Динамо» (Махачкала) – «Крылья Советов»

«Зенит» – «Балтика»

Группа D

«Локомотив» – ЦСКА

«Акрон» – «Ростов»