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Представлен календарь группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2026/27

сегодня, 18:27

Пресс-служба РФС опубликовала расписание матчей группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2026/27.

Первый тур состоится с 4-го по 6-е августа. Путь РПЛ турнира стартует следующими матчами:

Группа А

«Спартак» – «Оренбург»
«Родина» – «Рубин»

Группа В

«Краснодар» – «Ахмат»
«Факел» – «Динамо» (Москва)

Группа С

«Динамо» (Махачкала) – «Крылья Советов»
«Зенит» – «Балтика»

Группа D

«Локомотив» – ЦСКА
«Акрон» – «Ростов»

С полным расписанием группового этапа Пути РПЛ Кубка России вы можете ознакомиться по ссылке.

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Источник: rfs.ru Фото: Сайт РФС
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sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:29
Локо-Цска наверно центральный матч тура
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