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Черчесов призвал не критиковать Роналду раньше времени

сегодня, 18:38

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о роли нападающего Криштиану Роналду в сборной Португалии на ЧМ-2026.

С интересом наблюдаю за сборной Португалии, видел рассуждения о поколениях в команде. СМИ могут применять разные эпитеты к игрокам — старый, молодой, хороший, плохой. Но на самом деле главные в этой истории — тренер, большой турнир и Роналду. Криштиану провел весь отборочный турнир, забивает больше всех в клубе, физически готов. Не слишком ли много внимания журналисты уделяют негативным аспектам в игре Роналду?

Когда Криштиану закончит в сборной, тогда и увидим, что они могут без него. Не надо недооценивать Роналду и переоценивать молодых игроков. Роберто Мартинес — опытный тренер, знаком с ним лично. Поверьте мне, он не будет ставить кого-то в состав из-за имени. Если футболист находится на поле, значит, по мнению тренера, он может принести результат.

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sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:44
"Поверьте мне, он не будет ставить кого-то в состав из-за имени "
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Хммм.... Мартинес лично советуется с усачом?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 18:41
без Роналду португальцы больше командную игру показывают.
матч с Швейцарией тоже дока
Гость
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