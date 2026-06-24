В Парагвае возмущены неудалением Беллингема за прикрытый рот

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Федерация футбола Парагвая недовольна применением нового правила на ЧМ -2026. По данным источника, парагвайская сторона считает спорным решение не удалять полузащитника сборной Англии в матче с Ганой (0:0).

На 38-й минуте хавбек разговаривал с нападающим ганцев , прикрыв рот рукой. Ранее за похожий эпизод в матче Турция — Парагвай был удален полузащитник Мигель Альмирон.