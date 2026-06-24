В Парагвае возмущены неудалением Беллингема за прикрытый рот

Федерация футбола Парагвая недовольна применением нового правила на ЧМ-2026. По данным источника, парагвайская сторона считает спорным решение не удалять полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема в матче с Ганой (0:0).
На 38-й минуте хавбек разговаривал с нападающим ганцев Жорданом Айю, прикрыв рот рукой. Ранее за похожий эпизод в матче Турция — Парагвай был удален полузащитник Мигель Альмирон.
Официальная жалоба в ФИФА пока не поступала. При этом правила предусматривают красную карточку за такой жест только в конфликтной ситуации, а между Беллингемом и Айю спора не было.