США смягчили ограничения для Ирана перед игрой с Египтом

Департамент внутренней безопасности США разрешил сборной Ирана въехать в страну за два дня до матча ЧМ-2026 против Египта. Игра пройдет 26 июня в Сиэтле на стадионе «Люмен Филд».
Ранее главный тренер сборной Ирана Амир Галенои критиковал ограничения, из-за которых команда могла прибывать к месту проведения матчей только накануне игры. По новому графику иранцы вылетят в Сиэтл из мексиканской Тихуаны 24 июня, а после матча вернутся на базу.
Исполнительный директор рабочей группы Белого дома по ЧМ-2026 Эндрю Джулиани заявил, что США планировали смягчить ограничения, если первые поездки команды пройдут без проблем.