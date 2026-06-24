США смягчили ограничения для Ирана перед игрой с Египтом

сегодня, 21:06

Департамент внутренней безопасности США разрешил сборной Ирана въехать в страну за два дня до матча ЧМ -2026 против Египта. Игра пройдет 26 июня в Сиэтле на стадионе «Люмен Филд».

Ранее главный тренер сборной Ирана критиковал ограничения, из-за которых команда могла прибывать к месту проведения матчей только накануне игры. По новому графику иранцы вылетят в Сиэтл из мексиканской Тихуаны 24 июня, а после матча вернутся на базу.