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«Манчестер Юнайтед» вступил в переговоры с Тчуамени

вчера, 22:47

Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени может перейти в «Манчестер Юнайтед».

Представители «красных дьяволов» провели встречу с агентами француза. Встреча состоялась вчера, 23 июня, в Лондоне. Стороны обсуждали возможный трансфер хавбека.

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Все комментарии
kovalev-barin
kovalev-barin ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:24
Абсолютно согласен. На рынке еще есть достойные варианты, кроме Фернандеша. А если переплатим за него сейчас - то вернемся к тому, что было до прихода ИНЕОС: все клубы при продаже игрока в МЮ будут брать "налог на МЮ" зная, что те готовы перпплачивать)

Я б вообще был бы рад, если бы в итоге взяли бы Берге - очень недооценённый игрок. Давно на карандаше у МЮ, недорогой, с опытом в АПЛ. Не звезда, но в паре Майну звездный игрок особо и не нужен. А нужен тот, который сможет выполнять работу в разрушении.

Но вообще ждем конца месяца. Тогда начнется новый финансовый год, и будет известен бюджет МЮ на трансферное окно
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:20
но все таки получится только после продажи Угарте. и еще Рэшфорда.
на подписания варианты есть, кроме Тчуамени.
это Скотт из Борнмута, это Уортон из КП, это Балеба из Брайтона.
МЮ вернулся в ЛЧ, и нужно серьезное качество в составе.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:14
хорошо что МЮ оперативно подписал Эдерсона из Аталанты.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ kovalev-barin (раскрыть)
вчера в 23:13
Матеус игрок классный, но все таки это не Деклан Райс))
если запросы высокие, надо спокойно отказаться от игрока ВХ
и перейти к другому варианту.
kovalev-barin
kovalev-barin ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 23:04
Ну учитывая, кто у Матэуша агент, и что в отличии от МЮ Тоттэнхем готов переплачивать и заплатить все 85 миллионов фунтов, и что после той самой драки Реал готов продать одного из футболистов - то со стороны выглядит так, как будто бы с Тчуамени и Реалом договориться проще и возможно дешевле
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:58
зачем Тчуамени, когда есть более приличный вариант - Матеуш Фернандеш из Вест Хэма???
еще продать надо Угарте.
Гость
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