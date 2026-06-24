«Манчестер Юнайтед» вступил в переговоры с Тчуамени

Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени может перейти в «Манчестер Юнайтед».
Представители «красных дьяволов» провели встречу с агентами француза. Встреча состоялась вчера, 23 июня, в Лондоне. Стороны обсуждали возможный трансфер хавбека.
Полузащитник «Реала» Орельен Тчуамени может перейти в «Манчестер Юнайтед».
Представители «красных дьяволов» провели встречу с агентами француза. Встреча состоялась вчера, 23 июня, в Лондоне. Стороны обсуждали возможный трансфер хавбека.
Я б вообще был бы рад, если бы в итоге взяли бы Берге - очень недооценённый игрок. Давно на карандаше у МЮ, недорогой, с опытом в АПЛ. Не звезда, но в паре Майну звездный игрок особо и не нужен. А нужен тот, который сможет выполнять работу в разрушении.
Но вообще ждем конца месяца. Тогда начнется новый финансовый год, и будет известен бюджет МЮ на трансферное окно
на подписания варианты есть, кроме Тчуамени.
это Скотт из Борнмута, это Уортон из КП, это Балеба из Брайтона.
МЮ вернулся в ЛЧ, и нужно серьезное качество в составе.
если запросы высокие, надо спокойно отказаться от игрока ВХ
и перейти к другому варианту.
еще продать надо Угарте.