Швейцария обыграла Канаду в матче ЧМ-2026

вчера, 23:56

Сборная Швейцарии выиграла у Канады в матче третьего тура группы B чемпионата мира 2026 года (2:1).

Счет был открыт на 46-й минуте — Рубен Варгас вывел швейцарцев вперед. На 57-й минуте Йохан Манзамби увеличил преимущество команды. На 76-й минуте один мяч у канадцев отыграл Промисе Давид.

Швейцария заняла 1-е место в группе B, набрав 7 очков. Канада вышла в плей-офф со 2-го места с 4 баллами.