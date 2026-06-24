Швейцария обыграла Канаду в матче ЧМ-2026

Сборная Швейцарии выиграла у Канады в матче третьего тура группы B чемпионата мира 2026 года (2:1).
Счет был открыт на 46-й минуте — Рубен Варгас вывел швейцарцев вперед. На 57-й минуте Йохан Манзамби увеличил преимущество команды. На 76-й минуте один мяч у канадцев отыграл Промисе Давид.
Швейцария заняла 1-е место в группе B, набрав 7 очков. Канада вышла в плей-офф со 2-го места с 4 баллами.
Вобщем, смотришь такой футбол и отдыхаешь. Класности конечно в игре этих сборных мало, но эстетическое наслаждение от их игры получаешь. Болею за Швейцарию. Люблю эту замечательную страну, за её чистоту и красоту, хотя и понимаю, что перспектива у сборной не самая радужная. Швейцарию с победой и Удачи в дальнейшем!!!!!!!