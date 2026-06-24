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Швейцария обыграла Канаду в матче ЧМ-2026

вчера, 23:56
ШвейцарияЛоготип футбольный клуб Швейцария2 : 1Логотип футбольный клуб КанадаКанадаЗавершен

Сборная Швейцарии выиграла у Канады в матче третьего тура группы B чемпионата мира 2026 года (2:1).

Счет был открыт на 46-й минуте — Рубен Варгас вывел швейцарцев вперед. На 57-й минуте Йохан Манзамби увеличил преимущество команды. На 76-й минуте один мяч у канадцев отыграл Промисе Давид.

Швейцария заняла 1-е место в группе B, набрав 7 очков. Канада вышла в плей-офф со 2-го места с 4 баллами.

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность
сегодня в 00:13
Вот сколько получается посмотреть матей, как на мой взгляд, все же неплохо работают нововведения. И замены по быстрому, и повалятся на поле в ожидании выхода мед. персонала желающих поубавилось ( можно и три минуты перекура, а не одну добавить, хотя опять же и бывает реально лупят по ногам. и без мед бригады не обойтись, и.т.д.). Ну это в качестве лирического отступления. А по матчу, с одной стороны все бодренько, живо, на движухе и позитиве, а с другой, по большей части броуновское движение положительно заряженных частиц. В тайме втором, быстро закинув двушку, швейцарцы как-то рановато решили условно бросить играть, но победу удержали. Ну а канадцам в старании и желании ( а как по другому при своих болельщиках) не откажешь. После забитого ответного плотно швейцарце придушили, но и второе место в группе полагаю для них успех. Как-то так с моей колокольни.
Capral
Capral
сегодня в 00:11
Очень интересная команда Швейцария. Играет красиво, технично, со сменой направления атаки. Вообще, что Швейцария, что Канада- очень легкие, играющие команды, но обе пацанские. Играют без центра поля, без защиты и со слабыми вратарями. У Швейцарии, вообще, вратарь на выходах не умеет играть, еще и ворота теряет, как в случае с голом. Швейцарцы симпатично фланги развивают, особенно понравился Йохан- техничный, быстрый. Канада- больше через центр.

Вобщем, смотришь такой футбол и отдыхаешь. Класности конечно в игре этих сборных мало, но эстетическое наслаждение от их игры получаешь. Болею за Швейцарию. Люблю эту замечательную страну, за её чистоту и красоту, хотя и понимаю, что перспектива у сборной не самая радужная. Швейцарию с победой и Удачи в дальнейшем!!!!!!!
Groboyd
Groboyd
сегодня в 00:01
Молодцы европейцы, скинули хоккеистов на 2 место.
Горожане
Горожане
вчера в 23:58
Мне матч очень понравился.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:57
Хороший гол у канадцев получился!!))) и чуть было не дожали швейцарцев.
Гость
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