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Сборная Марокко обыграла Гаити в результативном матче

сегодня, 03:36
МароккоЛоготип футбольный клуб Марокко4 : 2Логотип футбольный клуб ГаитиГаитиЗавершен

Сборная Марокко обыграла Гаити (4:2) в матче группового этапа чемпионата мира.

На 10-й минуте вратарь Марокко Яссин Буну отправил мяч в свои ворота. На 39-й минуте Ашраф Хакими сравнял счёт. На 43-й минуте Вильсон Изидор снова вывел Гаити вперёд, а в дополнительное ко второму тайму время Исмаэль Сайбари снова сравнял счёт. На 78-й минуте Софьян Раими вывел вперёд уже Марокко. На 89-й минуте Гессим Яссин удвоил преимущество марокканцев.

Сборная Марокко заняла 2-е место в группе С (7 очков), сборная Гаити пришла на 4-м месте (0 очков). Марокко выходит в плей-офф ЧМ-2026, а Гаити покидает турнир.

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