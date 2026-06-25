Сборная Марокко обыграла Гаити в результативном матче

Сборная Марокко обыграла Гаити (4:2) в матче группового этапа чемпионата мира.
На 10-й минуте вратарь Марокко Яссин Буну отправил мяч в свои ворота. На 39-й минуте Ашраф Хакими сравнял счёт. На 43-й минуте Вильсон Изидор снова вывел Гаити вперёд, а в дополнительное ко второму тайму время Исмаэль Сайбари снова сравнял счёт. На 78-й минуте Софьян Раими вывел вперёд уже Марокко. На 89-й минуте Гессим Яссин удвоил преимущество марокканцев.
Сборная Марокко заняла 2-е место в группе С (7 очков), сборная Гаити пришла на 4-м месте (0 очков). Марокко выходит в плей-офф ЧМ-2026, а Гаити покидает турнир.