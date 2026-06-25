Сборная Марокко обыграла Гаити в результативном матче

сегодня, 03:36

Сборная Марокко обыграла Гаити (4:2) в матче группового этапа чемпионата мира.

На 10-й минуте вратарь Марокко Яссин Буну отправил мяч в свои ворота. На 39-й минуте Ашраф Хакими сравнял счёт. На 43-й минуте Вильсон Изидор снова вывел Гаити вперёд, а в дополнительное ко второму тайму время Исмаэль Сайбари снова сравнял счёт. На 78-й минуте Софьян Раими вывел вперёд уже Марокко. На 89-й минуте Гессим Яссин удвоил преимущество марокканцев.