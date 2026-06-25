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Сборная ЮАР обыграла Южную Корею и вышла в плей-офф ЧМ-2026

сегодня, 08:21
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Сборная ЮАР обыграла Южную Корею (1:0) в матче группового этапа чемпионата мира.

Единственный гол в игре на 63-й минуте забил Тапело Масеко.

Сборная ЮАР заняла 2-е место в группе А (4 очка), Южная Корея расположилась на 3-м месте (3 очка).

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VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:22
ЮАР с победой и выходом в плей -офф !
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