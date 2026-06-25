Сборная ЮАР обыграла Южную Корею и вышла в плей-офф ЧМ-2026

Сборная ЮАР обыграла Южную Корею (1:0) в матче группового этапа чемпионата мира.
Единственный гол в игре на 63-й минуте забил Тапело Масеко.
Сборная ЮАР заняла 2-е место в группе А (4 очка), Южная Корея расположилась на 3-м месте (3 очка).
|ЮАР1 : 0Южная Корея
|Завершен
Сборная ЮАР обыграла Южную Корею (1:0) в матче группового этапа чемпионата мира.
Единственный гол в игре на 63-й минуте забил Тапело Масеко.
Сборная ЮАР заняла 2-е место в группе А (4 очка), Южная Корея расположилась на 3-м месте (3 очка).