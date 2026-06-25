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Сразу три сборные впервые вышли в плей-офф чемпионата мира

сегодня, 08:41

Определились 13 из 32 участников плей-офф чемпионата мира.

Так, в следующую стадию ЧМ-2026 вышли сборные Мексики, США, Канады, Германии, Франции, Аргентины, Норвегии, Колумбии, Швейцарии, Бразилии, Марокко, ЮАР, а также Босния и Герцеговина, которая досрочно вышла с 3-го места.

Стоит отметить, что сборные Канады, ЮАР и Боснии и Герцеговины вышли в плей-офф чемпионата мира впервые в своей истории.

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БиГ  ЮАР  Канада
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФИФА
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Все комментарии
4b368wnut4yg
4b368wnut4yg
сегодня в 09:12
Интересные будут матчи.... будет на что посмотреть...
DXTK
DXTK
сегодня в 09:06, ред.
Эх жаль что Россия не играет а то может и мы вышли бы в плейофф с 3 места. Тепер особо парится не надо достаточно скатать три ничьи и все.

PS ЮАР Канада и Босния это проходные соперники.......повезет тем кто на них попадет. а еще не заметил что ЮАР и Канада сыграют друг с другом........
Конкурс бот
Конкурс бот
сегодня в 09:00
ИГРОЧИШКА, kazakoff больше всех вчера набрали очков в Соккер-Мании - 36. Поздравляем! Чемпионат мира 2026
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