Сразу три сборные впервые вышли в плей-офф чемпионата мира

сегодня, 08:41

Определились 13 из 32 участников плей-офф чемпионата мира.

Так, в следующую стадию ЧМ -2026 вышли сборные Мексики, США , Канады, Германии, Франции, Аргентины, Норвегии, Колумбии, Швейцарии, Бразилии, Марокко, ЮАР , а также Босния и Герцеговина, которая досрочно вышла с 3-го места.