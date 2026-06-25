Сразу три сборные впервые вышли в плей-офф чемпионата мира

Определились 13 из 32 участников плей-офф чемпионата мира.
Так, в следующую стадию ЧМ-2026 вышли сборные Мексики, США, Канады, Германии, Франции, Аргентины, Норвегии, Колумбии, Швейцарии, Бразилии, Марокко, ЮАР, а также Босния и Герцеговина, которая досрочно вышла с 3-го места.
Стоит отметить, что сборные Канады, ЮАР и Боснии и Герцеговины вышли в плей-офф чемпионата мира впервые в своей истории.
PS ЮАР Канада и Босния это проходные соперники.......повезет тем кто на них попадет. а еще не заметил что ЮАР и Канада сыграют друг с другом........