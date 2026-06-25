«Арсенал» выкупил права на Инкапье у «Байера»

сегодня, 16:33

Пресс-служба «Арсенала» объявила о переходе защитника «Байера» .

Лондонский клуб активировал опция выкупа футболиста, который в прошлом сезоне выступал за команду на правах аренды. Сумма трансфера составила 52 млн евро.