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«Арсенал» выкупил права на Инкапье у «Байера»

сегодня, 16:33

Пресс-служба «Арсенала» объявила о переходе защитника «Байера» Пьеро Инкапье.

Лондонский клуб активировал опция выкупа футболиста, который в прошлом сезоне выступал за команду на правах аренды. Сумма трансфера составила 52 млн евро.

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Все комментарии
rkfc87ve5xr4
rkfc87ve5xr4
сегодня в 17:05
Очень выгодная сделка для Арсенала.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 16:39
Реал и Челси остались в стороне))
Арсенал получил отличного защитника на годы вперёд
Гость
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