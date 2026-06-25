В РФС считают решение ФИФА важным шагом к полноценному возвращению

Президент Российского футбольного союза прокомментировал решение Международной федерации футбола о допуске сборной России среди футболистов до 15 лет к турнирам в Азербайджане.

Действительно, сегодня в РФС поступило письмо от ФИФА с формой предварительной заявки для участия в чемпионате мира и фестивале ФИФА для юношей до 15 лет, который пройдёт с 22 по 31 октября в Азербайджане. В ближайшее время мы подтвердим своё участие. В целом мы оцениваем это приглашение как важный шаг к полноценному возвращению наших национальных сборных к участию в официальных соревнованиях.