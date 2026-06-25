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Сборная Франции снова может столкнуться с грозой в матче ЧМ

сегодня, 17:49
НорвегияЛоготип футбольный клуб Норвегия-:-Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗавтра в 22:00 Не начался

Матч сборных Франции и Норвегии в третьем туре группового этапа чемпионата мира может быть приостановлен или отложен из-за погодных условий. Об этом сообщила французская газета Le Parisien, ссылаясь на метеорологическую службу.

Игра запланирована на 26 июня в Фоксборо (США, штат Массачусетс) и должна начаться в 22:00 по московскому времени. Согласно последнему прогнозу погоды, в регионе ожидаются грозы. Во время поединка возможен ливень.

Ранее встречу второго тура Франция — Ирак (3:0) в Филадельфии прерывали после первого тайма в связи с погодными условиями, её продолжили спустя два часа.

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Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 18:17
Сотрудники метеорологической службы - это сапёры на гражданке: ошибаются один раз, но каждый день.
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