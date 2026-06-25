Любительская лига применит санкции к Жиркову после потасовки

сегодня, 18:11

Amateur Football League (Любительская футбольная лига) наложит дисквалификацию на бронзового призёра чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России за потасовку в одном из матчей. Об этом рассказал президент AFL Николай Гордеев.

Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщил, что у футболиста, выступающего в лиге за «Новую Ригу», возник словесный конфликт в игре с «Медилой», после чего он нанёс удар по лицу игрока соперника Андрея Кулагина.