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Любительская лига применит санкции к Жиркову после потасовки

сегодня, 18:11

Amateur Football League (Любительская футбольная лига) наложит дисквалификацию на бронзового призёра чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Юрия Жиркова за потасовку в одном из матчей. Об этом рассказал президент AFL Николай Гордеев.

Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщил, что у футболиста, выступающего в лиге за «Новую Ригу», возник словесный конфликт в игре с «Медилой», после чего он нанёс удар по лицу игрока соперника Андрея Кулагина.

Достаточно типичная ситуация для любительского футбола, бывает, что люди не сдерживают эмоции, такой резонанс случился, потому что это произошло с Юрием Валентиновичем. Что касается того, что его ждёт, то в таких ситуациях обычно типичные наказания. Это штраф и дисквалификация. Дисквалификация начинается примерно от двух месяцев в зависимости от сделанных выводов контрольно-дисциплинарного комитета по инциденту. Штраф варьируется от 5 до 50 тысяч рублей. КДК всегда проходит в четверг следующей недели, если это было на выходных прошлой недели, значит сегодня будет решение.

Я думаю, что он всё прекрасно понимает. Ему тяжело здесь играть, потому что его действительно бьют нещадно, как будто матч жизни играют. Там же не показывается весь матч, а его лупят всю игру, видимо, сорвался, хотя обычно такого не бывает. У нас есть, наверное, километр нарезок, как Юрия Валентиновича бьют по ногам. С другой стороны, это любительская лига, все в равных условиях. Но никаких телесных повреждений не нанёс, никаких заявлений от команды соперника нет. Всё достаточно буднично. Его дисквалифицируют, наложат штраф и всё.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 19:03
Эмоции прям прут во время матча !!!
DXTK
DXTK
сегодня в 18:54, ред.
Обнаглели эти футболисты сразу лезут в драку........

PS Его бьют по ногам? а что впервые в карьерее, значит ведет себя так......небось с высока на всех смотрит мол я профи а вы куета и тут ему по ногам и бьют......
112910415
112910415
сегодня в 18:42
ну очень грубо снесли Юру !..
Capral
Capral
сегодня в 18:32, ред.
Юра всегда был таким. Достаточно вспомнить побоище в игре в Раменском, в котором Жирков активно участвовал... Ну и конечно, можно вспомнить, как Жирков "приглашал" поговорить по мужски журналиста Б.Соболева, после показа док.фильма "Коронованные особи", где журналист, откровенно высмеял жену Жиркова, за её незнание элементарных вещей...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:25
Дисква и штраф до 50 тыс? - легко отделается если так
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 18:19
И кому нужен такой футбол?
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