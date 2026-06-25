Любительская лига применит санкции к Жиркову после потасовки

Amateur Football League (Любительская футбольная лига) наложит дисквалификацию на бронзового призёра чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Юрия Жиркова за потасовку в одном из матчей. Об этом рассказал президент AFL Николай Гордеев.
Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщил, что у футболиста, выступающего в лиге за «Новую Ригу», возник словесный конфликт в игре с «Медилой», после чего он нанёс удар по лицу игрока соперника Андрея Кулагина.
Достаточно типичная ситуация для любительского футбола, бывает, что люди не сдерживают эмоции, такой резонанс случился, потому что это произошло с Юрием Валентиновичем. Что касается того, что его ждёт, то в таких ситуациях обычно типичные наказания. Это штраф и дисквалификация. Дисквалификация начинается примерно от двух месяцев в зависимости от сделанных выводов контрольно-дисциплинарного комитета по инциденту. Штраф варьируется от 5 до 50 тысяч рублей. КДК всегда проходит в четверг следующей недели, если это было на выходных прошлой недели, значит сегодня будет решение.
Я думаю, что он всё прекрасно понимает. Ему тяжело здесь играть, потому что его действительно бьют нещадно, как будто матч жизни играют. Там же не показывается весь матч, а его лупят всю игру, видимо, сорвался, хотя обычно такого не бывает. У нас есть, наверное, километр нарезок, как Юрия Валентиновича бьют по ногам. С другой стороны, это любительская лига, все в равных условиях. Но никаких телесных повреждений не нанёс, никаких заявлений от команды соперника нет. Всё достаточно буднично. Его дисквалифицируют, наложат штраф и всё.