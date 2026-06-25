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ГлавнаяНовостиКонтрактыЯпония. J-Лига 2026

59-летний Миура продлил контракт с «Йокогамой»

сегодня, 18:28

Пресс-служба «Йокогамы» сообщила о продлении контракта с нападающим Кадзуеси Миурой. Соглашение подписано на один сезон.

Футболист будет играть на правах аренды в «Фукусиме Юнайтед» из третьей лиги чемпионата Японии.

59-летний форвард является игроком «Йокогамы» с 2005 года, ранее он выступал на правах аренды за японские «Судзука Пойнт Геттерс», «Атлетико Судзука», австралийский «Сидней» и португальский «Оливейренше». Также выступал за бразильские «Палмейрас», «Коритибу», «Сантос», загребское «Динамо» и итальянский «Дженоа».

Миура — двукратный чемпион Японии, также он становился победителем Кубка Азии в 1992 году в составе национальной сборной. Сезон 2026/27 для него станет 42-м в карьере.

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Все комментарии
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сегодня в 19:13
Урри, Урри, где у него кнопка?)))
z6x5zt85q9kv
z6x5zt85q9kv
сегодня в 19:00
Настоящий самурай.... удачи ему...
112910415
112910415
сегодня в 18:40
славный неугомонный дед ! )
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:35
Сумасшедший якудза))
Гость
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