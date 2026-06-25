59-летний Миура продлил контракт с «Йокогамой»

сегодня, 18:28

Пресс-служба «Йокогамы» сообщила о продлении контракта с нападающим . Соглашение подписано на один сезон.

Футболист будет играть на правах аренды в «Фукусиме Юнайтед» из третьей лиги чемпионата Японии.

59-летний форвард является игроком «Йокогамы» с 2005 года, ранее он выступал на правах аренды за японские «Судзука Пойнт Геттерс», «Атлетико Судзука», австралийский «Сидней» и португальский «Оливейренше». Также выступал за бразильские «Палмейрас», «Коритибу», «Сантос», загребское «Динамо» и итальянский «Дженоа».

Миура — двукратный чемпион Японии, также он становился победителем Кубка Азии в 1992 году в составе национальной сборной. Сезон 2026/27 для него станет 42-м в карьере.