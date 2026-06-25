Соболев запутался при прохождении тренировочного испытания

Нападающий «Зенита» Александр Соболев столкнулся с трудностями во время преодоления препятствия на тренировке.
Игрок не сумел обыграть три тренировочные палки. Форвард запутался в мяче и в установленных в газон палках. После этого он попытался помешать защитнику Нино, прошедшему первый этап испытания без проблем, но не попал мячом в одноклубника.
С музыкой из Бенни Хилл)))
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