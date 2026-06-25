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Соболев запутался при прохождении тренировочного испытания

сегодня, 20:13

Нападающий «Зенита» Александр Соболев столкнулся с трудностями во время преодоления препятствия на тренировке.

Игрок не сумел обыграть три тренировочные палки. Форвард запутался в мяче и в установленных в газон палках. После этого он попытался помешать защитнику Нино, прошедшему первый этап испытания без проблем, но не попал мячом в одноклубника.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 20:29, ред.
К такой новости должно прилагаться видео ))
С музыкой из Бенни Хилл)))
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 20:22
+100000000000000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
+100000000000000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Futurista
Futurista
сегодня в 20:14
Не понял как нырять между палками)...
Гость
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