Соболев запутался при прохождении тренировочного испытания

сегодня, 20:13

Нападающий «Зенита» столкнулся с трудностями во время преодоления препятствия на тренировке.

Игрок не сумел обыграть три тренировочные палки. Форвард запутался в мяче и в установленных в газон палках. После этого он попытался помешать защитнику Нино, прошедшему первый этап испытания без проблем, но не попал мячом в одноклубника.