«МЛ Витебск» объяснил увольнение Адиева прогулом

сегодня, 20:40

«МЛ Витебск» сообщил, что главный тренер был уволен из клуба за прогул без уважительных причин.

Напомним, 16 июня белорусская команда объявила об отстранении специалиста от тренировок, не сообщив причины такого решения. Позднее стало известно о том, что Адиев досрочно прекратил сотрудничество с чемпионом Беларуси 2025 года.

Российский тренер возглавил «МЛ Витебск» в конце апреля. Под его руководством коллектив провёл семь матчей, одержав четыре победы, один раз сыграв вничью и потерпев два поражения.