Иран обратился в ФИФА об отмене акции ЛГБТ перед матчем с Египтом

Федерация футбола Ирана направила обращение в Международную федерацию футбола ( ФИФА ) с требованием отменить акцию в поддержку ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским и запрещено) перед матчем заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с командой Египта. Об этом сообщил портал The Athletic.

Иран и Египет — две мусульманские страны с глубокими культурными и религиозными общностями, и взгляды, выражаемые обеими федерациями, отражают ценности и убеждения, разделяемые народами обеих стран. Наша позиция заключается в том, что никакие церемонии или рекламные мероприятия, связанные с этим движением, не должны проводиться на стадионе до и во время проведения матчей.