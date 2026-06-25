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Иран обратился в ФИФА об отмене акции ЛГБТ перед матчем с Египтом

сегодня, 21:29
ЕгипетЛоготип футбольный клуб Египет-:-Логотип футбольный клуб ИранИран27.06.2026 в 06:00 Не начался

Федерация футбола Ирана направила обращение в Международную федерацию футбола (ФИФА) с требованием отменить акцию в поддержку ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским и запрещено) перед матчем заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с командой Египта. Об этом сообщил портал The Athletic.

Иран и Египет — две мусульманские страны с глубокими культурными и религиозными общностями, и взгляды, выражаемые обеими федерациями, отражают ценности и убеждения, разделяемые народами обеих стран. Наша позиция заключается в том, что никакие церемонии или рекламные мероприятия, связанные с этим движением, не должны проводиться на стадионе до и во время проведения матчей.

Эта позиция была доведена до сведения ФИФА по соответствующим каналам. Мы считаем, что организация должна учитывать мнения и озабоченности команд-участниц при рассмотрении подобных вопросов. ФИФА была проинформирована об этой общей позиции обеих стран и, как ожидается, предпримет необходимые шаги для обеспечения того, чтобы на стадионе или в рамках официальных матчей не проводились связанные с этим церемонии или рекламные мероприятия.

Проведение акции запланировали до жеребьёвки ЧМ-2026. Когда стало известно, что в матче сыграют сборные Египта и Ирана, обе национальные федерации направили протест в ФИФА, который, по данным издания The Guardian, был отклонён.

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