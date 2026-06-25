Иран обратился в ФИФА об отмене акции ЛГБТ перед матчем с Египтом

Федерация футбола Ирана направила обращение в Международную федерацию футбола (ФИФА) с требованием отменить акцию в поддержку ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским и запрещено) перед матчем заключительного тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с командой Египта. Об этом сообщил портал The Athletic.
Иран и Египет — две мусульманские страны с глубокими культурными и религиозными общностями, и взгляды, выражаемые обеими федерациями, отражают ценности и убеждения, разделяемые народами обеих стран. Наша позиция заключается в том, что никакие церемонии или рекламные мероприятия, связанные с этим движением, не должны проводиться на стадионе до и во время проведения матчей.
Эта позиция была доведена до сведения ФИФА по соответствующим каналам. Мы считаем, что организация должна учитывать мнения и озабоченности команд-участниц при рассмотрении подобных вопросов. ФИФА была проинформирована об этой общей позиции обеих стран и, как ожидается, предпримет необходимые шаги для обеспечения того, чтобы на стадионе или в рамках официальных матчей не проводились связанные с этим церемонии или рекламные мероприятия.
Проведение акции запланировали до жеребьёвки ЧМ-2026. Когда стало известно, что в матче сыграют сборные Египта и Ирана, обе национальные федерации направили протест в ФИФА, который, по данным издания The Guardian, был отклонён.