Членство ассоциации Непала в ФИФА приостановлено

сегодня, 22:40

Международная федерация футбола ( ФИФА ) приняла решение приостановить членство Всенепальской футбольной ассоциации (ANFA) в организации, запретив сборной страны и её клубам принимать участие в международных турнирах. Об этом сообщила газета The Himalayan Times.

Решение, исходя из письма генерального секретаря ФИФА Маттиаса Графстрёма главе ANFA Кирану Раю, связано «с вопиющим нарушением» её устава Национальным спортивным советом (NSC), неразрешённым между ними конфликтом касательно избирательного процесса в футбольной ассоциации, вмешательством в выборы третьих лиц.

ANFA теряет все права как член ФИФА . Ассоциация и её представители теперь не имеют возможности участвовать в программах развития, курсах или тренировках ФИФА и Азиатской футбольной конфедерации (AFC).

ФИФА выдвинула два условия для восстановления членства ANFA. Первое: полное и безоговорочное аннулирование решения NSC от 25 марта. Тогда на три месяца была приостановлена деятельность исполнительного комитета Всенепальской футбольной ассоциации, которую обвинили в проведении выборов без одобрения спортивной организации, в приоритете директив международных организаций над национальным законодательством. Второе: предоставление ANFA возможности завершить уже начатый избирательный процесс согласно своему уставу.