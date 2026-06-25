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Моуриньо о ЧМ: «Хочу, чтобы игроки „Реала“ проиграли»

сегодня, 22:52

Главный тренер «Реала» Жозе Моуриньо на подкасте «Beast Mode On», который ведёт бывший английский футболист Адебайо Акинфенва, ответил на вопрос, чего он больше всего ждёт от чемпионата мира.

Хотите правду? Я хочу, чтобы игроки «Реала» проиграли и ушли в отпуск. Потому что я хочу, чтобы ребята вернулись к предсезонной подготовке.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 23:46
А что по поводу Липпи? Признаюсь, что не в курсе. Вроде чм он брал тогда, когда Зидан "быканул")
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 23:45
У Анчи, Алонсо они тоже проигрывали, чтобы поскорее уйти в отпуск. И у тебя проиграют, чтобы уйти в отпуск.
4nx3gcyvpt5u
4nx3gcyvpt5u
сегодня в 23:40
Маур молодец,прямо всё выдал,у него свои задачи
shur
shur
сегодня в 23:35, ред.
...Какой же выдумщик вот этот Моуриньо,
Немного их, которые играют за Реал!
Которые сейчас за сборные сражаются и бьются!
А Он желает им провал....!!!
Скажу ребятушки, я более того!
Карьеру а Клубе начинает не с того....!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 23:30
Липпи с тобой бы поспорил..., да и с Мауром тоже. )))
Фил Кио
Фил Кио
сегодня в 23:15
Он не договорил: "Я хочу, чтобы игроки «Реала» проиграли... а сборная Португалии выиграла Чемпионат мира." Это нормально, ведь в Реале нет португальцев, кроме него.
Futurista
Futurista
сегодня в 23:12, ред.
Моуриньо так сказал, а про себя подумал: Они придут ко мне и я им скажу: Ну что лузеры, проиграли? Хотите выигрывать?...Я научу вас играть в футбол! ))...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 22:56
Клубные тренеры не любят соборные- это факт!)
Моур не стал юлить)
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