Моуриньо о ЧМ: «Хочу, чтобы игроки „Реала“ проиграли»

Главный тренер «Реала» Жозе Моуриньо на подкасте «Beast Mode On», который ведёт бывший английский футболист Адебайо Акинфенва, ответил на вопрос, чего он больше всего ждёт от чемпионата мира.
Хотите правду? Я хочу, чтобы игроки «Реала» проиграли и ушли в отпуск. Потому что я хочу, чтобы ребята вернулись к предсезонной подготовке.
Немного их, которые играют за Реал!
Которые сейчас за сборные сражаются и бьются!
А Он желает им провал....!!!
Скажу ребятушки, я более того!
Карьеру а Клубе начинает не с того....!!!
Моур не стал юлить)