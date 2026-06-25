Натхо хочет стать спортивным директором

Экс-полузащитник ЦСКА и казанского «Рубина» поделился мнением о работе с , а также высказался на тему своего будущего.

В мае хавбек завершил карьеру игрока.

Он один из самых важных людей в моей карьере. Курбан Бекиевич был моим первым тренером в Европе после отъезда из Израиля. Он мне очень помог: всегда был честен со мной, позитивен, всегда пытался сделать меня лучше. Я многому у него научился.

Он очень жёсткий. Верит в то, что нужно пахать. Всегда тебя подстёгивает. Нужно это принять и понять, что в итоге он хочет для тебя лучшего. Если сделаешь всё, как надо, скорее всего, добьёшься успеха. Но это непросто, потому что Бердыев очень требовательный. Заставляет быть собранным, сконцентрированным. Не все игроки могут это выдержать.

Нет ли планов стать тренером

Пока я только закончил играть... Моя большая цель — однажды стать спортивным директором. Я к этому стремлюсь. Тренерская работа мне тоже нравится, но сейчас я вижу себя больше спортивным директором. Я уже начал учиться [на спортивного директора]. Но также поступил и на обучение на тренера.

Пойдёт ли в ЦСКА , если позовут

Я всегда говорю: что будет в будущем — не знаю. Никогда не гадаю. Но если такая возможность представится, я буду только рад.