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Клопп об Анчелотти: «Он способен управлять сборной движением брови»

сегодня, 23:26

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, как оценивает работу Карло Анчелотти в сборной Бразилии.

Очень хорошо. Если бы я был бразильцем и меня спросили, кто является идеальным тренером для национальной сборной, я бы не задумываясь ответил: Карло. Он способен управлять любой сборной одним движением брови. Бразилия, на мой взгляд, обладает огромным потенциалом, но кто-то должен его раскрыть. Команде немного не хватает тактической дисциплины, и нет лучшего человека, который мог бы помочь ей стать лучше. Карло — невероятный тренер, бразильцам повезло.

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