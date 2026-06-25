Клопп об Анчелотти: «Он способен управлять сборной движением брови»

Бывший главный тренер «Ливерпуля» ответил на вопрос, как оценивает работу в сборной Бразилии.

Очень хорошо. Если бы я был бразильцем и меня спросили, кто является идеальным тренером для национальной сборной, я бы не задумываясь ответил: Карло. Он способен управлять любой сборной одним движением брови. Бразилия, на мой взгляд, обладает огромным потенциалом, но кто-то должен его раскрыть. Команде немного не хватает тактической дисциплины, и нет лучшего человека, который мог бы помочь ей стать лучше. Карло — невероятный тренер, бразильцам повезло.