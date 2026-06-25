Баэна высказался об отношениях с Вальверде

вчера, 23:56

Полузащитник сборной Испании рассказал об отношениях с перед предстоящим матчем заключительного тура группового этапа чемпионата мира с Уругваем.

Хавбек отметил, что они всегда относились друг к другу «с уважением» и пожимали руки, хотя предположил, что напряжённость со стороны уругвайца может быть выше. Вспоминая последнее удаление игрока «Реала» в матче чемпионата Испании, которое последовало после фола на футболисте «Атлетико», Баэна сказал:

По-видимому, его это напрягает чуть больше. Глядя на этот эпизод, я действительно думаю, что это было скорее целенаправленное действие, чем что-то другое.

Тем не менее, он также отметил, что высокий темп игры мог вызвать такую же реакцию и у другого футболиста.

В апреле 2023 года сообщалось, что Вальверде после игры Ла Лиги дождался Баэну на парковке и ударил его в лицо. Появлялась информация, что во время матча выступавший на тот момент за «Вильярреал» Баэна шутил над тем, что Федерико и его жена могли потерять ребенка. Алекс опроверг информацию о своей вине в этом эпизоде.

Также Баэна сообщил, что инцидент оказал на него сильное влияние, поскольку он столкнулся с серьёзным давлением, критикой в соцсетях и даже угрозами расправы, направленными как против него, так и по отношению к его семье. Футболист отметил, что это был первый случай, который причинил ему настоящую боль.

Однако испанцу удалось преодолеть испытание. Он добавил, что в тот момент, когда думал о завершении карьеры, его впервые вызвали в национальную сборную, что и стало переломным моментом. Благодаря поддержке семьи и помощи психолога он сумел прийти в себя и сказал, что давно всех простил.