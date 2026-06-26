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«Слишком затянуты». Клопп — о паузах на водопой

сегодня, 00:35

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о перерывах на водопой на чемпионате мира.

Я понимаю, что идёт дискуссия, и она вполне обоснована. Итак: если температура достигает 30–40 градусов, перерывы необходимы, безусловно. Но я не считаю, что проблема заключается в самих перерывах. Вопрос скорее в их продолжительности и в том, что телеканалы или ФИФА делают во время этих пауз. Да, ритм нарушается, но в целом в футболе это происходит очень часто — из-за травм, различных инцидентов или чего-то ещё. А в сильную жару такой перерыв идёт игрокам только на пользу.

Мне бы такие перерывы пригодились, когда я сам был тренером, — как и другие нововведения вроде системы фиксации взятия ворот. Она появилась уже после того, как мы проиграли финал (речь о матче с «Челси» в Кубке Английской Лиги 2024 года, когда судьи не засчитали гол Вирджила ван Дейка. — прим. ред.), а ведь тогда она была бы очень кстати.

Но сами паузы слишком затянуты: не нужно тратить две с половиной минуты только на то, чтобы попить воды. На стадионе это нормально, там есть развлекательная программа, а вот дома у телевизора — с учётом рекламы — смотреть на это гораздо менее приятно. Впрочем, для таких людей, как я — уже немолодых, — это отличная возможность сбегать в туалет. В моём возрасте сорок пять минут кажутся целой вечностью.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:05
Если бы не эти перерывы откуда бы я узнал, что Писарев пьет Афанасий марочное?)))
Mangur
Mangur ответ Конкурс бот (раскрыть)
сегодня в 00:45
Спасибо!! И удачи!!
Mangur
Mangur
сегодня в 00:42
Реклама, деньги превыше всего.
Понимать надо.
Гость
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