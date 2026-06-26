Нидерланды обыграли Тунис в матче ЧМ-2026

Сборная Нидерландов обыграла Тунис в матче группового раунда ЧМ-2026 со счётом 3:1.
Таким образом, представители европейского континента заняли первое место в группе, африканцы — последнее. В 1/16 финала Нидерланды сыграют с Марокко.
|Тунис-:-Нидерланды
|02:00 Не начался
Сборная Нидерландов обыграла Тунис в матче группового раунда ЧМ-2026 со счётом 3:1.
Таким образом, представители европейского континента заняли первое место в группе, африканцы — последнее. В 1/16 финала Нидерланды сыграют с Марокко.