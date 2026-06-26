Нидерланды обыграли Тунис в матче ЧМ-2026

сегодня, 06:26

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Сборная Нидерландов обыграла Тунис в матче группового раунда ЧМ -2026 со счётом 3:1.

Таким образом, представители европейского континента заняли первое место в группе, африканцы — последнее. В 1/16 финала Нидерланды сыграют с Марокко.