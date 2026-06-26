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Клубный ЧМ-2029 могут расширить до 48 команд

сегодня, 08:41

ФИФА создаст совместное предприятие с объединением европейских клубов European Football Clubs для развития Клубного чемпионата мира.

По данным источника, одним из последствий партнерства может стать расширение турнира в 2029 году с 32 до 48 команд и отмена лимита на количество участников от одной страны.

Это позволит большему числу топ-клубов АПЛ, включая «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», квалифицироваться на турнир.

В ФИФА рассчитывают, что реформа повысит коммерческую привлекательность Клубного чемпионата мира и поможет с продажей медиаправ.

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Перевод с theguardian.cоm Фото: Сайт sports.yahoo.com
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ABir
ABir
сегодня в 08:49
Понравился футбольный глобализм на уровне сборных, решили перенести опыт на уровень клубов.
112910415
112910415
сегодня в 08:45
удивительно !
никогда подобного не было, и вот опять ! )
Гость
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