Клубный ЧМ-2029 могут расширить до 48 команд

сегодня, 08:41

ФИФА создаст совместное предприятие с объединением европейских клубов European Football Clubs для развития Клубного чемпионата мира.

По данным источника, одним из последствий партнерства может стать расширение турнира в 2029 году с 32 до 48 команд и отмена лимита на количество участников от одной страны.

Это позволит большему числу топ-клубов АПЛ , включая «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», квалифицироваться на турнир.