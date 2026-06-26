Клубный ЧМ-2029 могут расширить до 48 команд

ФИФА создаст совместное предприятие с объединением европейских клубов European Football Clubs для развития Клубного чемпионата мира.
По данным источника, одним из последствий партнерства может стать расширение турнира в 2029 году с 32 до 48 команд и отмена лимита на количество участников от одной страны.
Это позволит большему числу топ-клубов АПЛ, включая «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», квалифицироваться на турнир.
В ФИФА рассчитывают, что реформа повысит коммерческую привлекательность Клубного чемпионата мира и поможет с продажей медиаправ.
никогда подобного не было, и вот опять ! )