Почеттино ушёл с пресс-конференции после матча сборной США

Главный тренер сборной США прервал пресс-конференцию после поражения от Турции (2:3) в матче группового этапа ЧМ -2026. Аргентинский специалист негативно отреагировал на критику журналистов и напомнил, что сборная США выиграла группу.

Возможно, со стороны этого не видно, но мне кажутся немного странными ваши вопросы. Я доволен, игроки тоже. Мы заняли первое место в группе, и я немного не понимаю реакцию. Такое ощущение, будто все считают, что сегодня вечером мы едем домой, а Турция остается на чемпионате мира.

Турция праздновала победу, Австралия — выход из группы, Парагвай — выход из группы. А нас даже не поздравили с первым местом. Это немного грустно. Похоже, мне нужно напомнить всем: мы выиграли группу. Извините, ребята, но мы ее выиграли.