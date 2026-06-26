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Почеттино ушёл с пресс-конференции после матча сборной США

сегодня, 10:13
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция3 : 2Логотип футбольный клуб СШАСШАЗавершен

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино прервал пресс-конференцию после поражения от Турции (2:3) в матче группового этапа ЧМ-2026. Аргентинский специалист негативно отреагировал на критику журналистов и напомнил, что сборная США выиграла группу.

Возможно, со стороны этого не видно, но мне кажутся немного странными ваши вопросы. Я доволен, игроки тоже. Мы заняли первое место в группе, и я немного не понимаю реакцию. Такое ощущение, будто все считают, что сегодня вечером мы едем домой, а Турция остается на чемпионате мира.

Турция праздновала победу, Австралия — выход из группы, Парагвай — выход из группы. А нас даже не поздравили с первым местом. Это немного грустно. Похоже, мне нужно напомнить всем: мы выиграли группу. Извините, ребята, но мы ее выиграли.

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Перевод с nytimes.com Фото: Jared C Tilton/FIFA/Getty Images
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