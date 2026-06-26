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Жена Рафиньи опровергла слухи о банкротстве игрока

сегодня, 10:22

Жена вингера «Барселоны» и сборной Бразилии Рафиньи Наталия Беллоли опровергла слухи о финансовых проблемах в семье.

Честно говоря, мне кажется абсурдным, что я вообще должна объяснять свою финансовую ситуацию. Если бы мы сейчас получали хотя бы 10% от того, что зарабатывает Рафинья, мы уже были бы счастливы. Я не вижу смысла показывать это в соцсетях, потому что хорошо понимаю, в каком обществе мы живем.

Если бы я написала: «Послушайте, я не бедная, я все еще богата», меня бы назвали высокомерной. Я думала, что эта история затихнет, но слухи уже дошли до Испании, и теперь все считают, что мы на мели.

Ранее СМИ сообщали, что Рафинья хочет перейти в клуб из Саудовской Аравии из-за долгов. Также утверждалось, что отец футболиста якобы забирает 80% его доходов.

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