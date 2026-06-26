Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2026

Гюлер раскритиковал игру Турции на ЧМ-2026

сегодня, 11:57
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция3 : 2Логотип футбольный клуб СШАСШАЗавершен

Полузащитник «Реала» и сборной Турции Арда Гюлер раскритиковал свою игру после вылета команды с ЧМ-2026. В заключительном туре группового этапа команда победила США (3:2), но набрала 3 очка и заняла последнее место в группе D.

Я плохо сыграл. И не только я — вся команда провела не лучший матч. Что бы ни говорили критики, они правы. Мы выступили плохо и вылетели из турнира. Надеюсь, в будущем нам удастся это исправить.

Перед игрой с США говорили, что я был не в лучшем эмоциональном состоянии. Я открыт для критики. Вся критика справедлива.

Подписывайся в ВК
Все новости
Почеттино ушёл с пресс-конференции после матча сборной США
Сегодня, 10:13
«Слишком затянуты». Клопп — о паузах на водопой
Сегодня, 00:35
Баэна высказался об отношениях с Вальверде
Вчера, 23:56
Клопп об Анчелотти: «Он способен управлять сборной движением брови»
Вчера, 23:26
Натхо хочет стать спортивным директором
Вчера, 22:59
Моуриньо о ЧМ: «Хочу, чтобы игроки „Реала“ проиграли»
Вчера, 22:52
Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 11:59
Фанаты Турции готовятся встречать команду:
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 