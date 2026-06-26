Гюлер раскритиковал игру Турции на ЧМ-2026

Полузащитник «Реала» и сборной Турции раскритиковал свою игру после вылета команды с ЧМ -2026. В заключительном туре группового этапа команда победила США (3:2), но набрала 3 очка и заняла последнее место в группе D.

Я плохо сыграл. И не только я — вся команда провела не лучший матч. Что бы ни говорили критики, они правы. Мы выступили плохо и вылетели из турнира. Надеюсь, в будущем нам удастся это исправить.