Бразилия подала жалобу на судейство после игры с Шотландией

сегодня, 13:09

Бразильская конфедерация футбола направила жалобу в ФИФА на судейство в матче ЧМ -2026 против Шотландии (3:0).

В организации недовольны отменой гола на 22-й минуте встречи и считают, что VAR вмешался в эпизод, который не был очевидной ошибкой главного арбитра.