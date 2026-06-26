Бразилия подала жалобу на судейство после игры с Шотландией

Бразильская конфедерация футбола направила жалобу в ФИФА на судейство в матче ЧМ-2026 против Шотландии (3:0).
В организации недовольны отменой гола Винисиуса Жуниора на 22-й минуте встречи и считают, что VAR вмешался в эпизод, который не был очевидной ошибкой главного арбитра.
Документ за подписью президента конфедерации Самира Хауда направлен главе ФИФА Джанни Инфантино. Также бразильская сторона потребовала не назначать мексиканского арбитра Сесара Артуро Рамоса на дальнейшие матчи сборной на турнире.