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Бразилия подала жалобу на судейство после игры с Шотландией

сегодня, 13:09
ШотландияЛоготип футбольный клуб Шотландия0 : 3Логотип футбольный клуб БразилияБразилияЗавершен

Бразильская конфедерация футбола направила жалобу в ФИФА на судейство в матче ЧМ-2026 против Шотландии (3:0).

В организации недовольны отменой гола Винисиуса Жуниора на 22-й минуте встречи и считают, что VAR вмешался в эпизод, который не был очевидной ошибкой главного арбитра.

Документ за подписью президента конфедерации Самира Хауда направлен главе ФИФА Джанни Инфантино. Также бразильская сторона потребовала не назначать мексиканского арбитра Сесара Артуро Рамоса на дальнейшие матчи сборной на турнире.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 13:21
Да ну, бросьте! Там очевиднейшее нарушение со стороны Вини, когда, перед голом, он ударил соперника по ноге и тот потерял темп, что и позволило Вини ускориться... Я за Анчи и за Вини, но я- и за объективность, прежде всего.
112910415
112910415
сегодня в 13:12
это они в своём праве !
Гость
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